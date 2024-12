Na ministrstvu opozarjajo, da določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Pri potovanju v države z vizumskim režimom državljanom zato svetujejo, da se pravočasno pozanimajo o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Pred prazniki se na dokumente čaka dlje

Ob tem navajajo, da je čakalna doba za izdajo nove potne listine ali osebne izkaznice v povprečju teden dni. A se ta čas lahko še podaljša, še zlasti, ker upravne enote, izdelovalec potnih listin in osebnih izkaznic Cetis ter Pošta Slovenije na praznike ne poslujejo, v dneh pred prazniki pa poslujejo krajši delovni čas. Prav tako je zaradi počitnikovanj v tujini pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov.

V decembru sicer poteče veljavnost 2.697 osebnim izkaznicam in 1.699 potnim listom. V prihodnjem letu pa bo veljavnost potekla 125.306 osebnim izkaznicam in 45.505 potnim listom. Letos je bilo do vključno 5. decembra izdelanih 209.238 osebnih izkaznic in 96.850 potnih listov.

Prednostna izdelava – dvojna taksa

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je mogoče vložiti na katerikoli upravni enoti. Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za prednostno ali nujno izdelavo dokumentov. To pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. A takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso, so še pojasnili.

Na notranjem ministrstvu svetujejo tudi, kako ravnati v primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice. V takem primeru je državljan dolžan naznaniti pogrešitev listine čim hitreje, najkasneje pa v roku osmih dni (oz. v roku osmih dni po prihodu v Slovenijo, če se to zgodi v tujini) na katerikoli upravni enoti.

Izgubo ali krajo obvezno naznaniti na UE

Kot opozarjajo, prijava zgolj na policijski postaji ne zadošča. Opustitev naznanitve je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete in je hkrati prekršek. Zanj pa je predpisana globa od 125 do 400 evrov.

Sicer pa se državljan, ki ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Slovenije, so še zapisali v sporočilu.