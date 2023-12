Sporno? Iz Slovenije v Bruselj leteli brez osebnega dokumenta.

Ne da bi mi bilo treba pokazati osebni dokument, sem se na Brniku vkrcal na letalo do Frankfurta, tam pa še na letalo do Bruslja. Ni bilo prvič, da me na letališču po osebnem dokumentu, ki bi dokazal istovetnost z mojim vstopnim kartonom, ni vprašal nihče. Je to varnostno sporno in kakšna je dejanska praksa?

Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 v ZDA se je potovanje z letali povsem spremenilo. Potniki morajo pred vstopom na letalo skozi obvezen varnostni rentgen, enako tudi njihova prtljaga. Omejeni so predmeti, ki jih ima lahko potnik s sabo na krovu letala. Neprodušno zaprta so postala tudi vrata, ki ločijo potniški del in pilotsko kabino. Varnostni vidik je veliko strožji kot nekoč.

Kljub vsem varnostnim pregledom in visokim standardom, ki posredno omogočajo danes rekordni obseg komercialnih poletov po vsem svetu, pa je mogoče vsaj v Evropski uniji z letalom potovati tudi brez vsakršnega osebnega dokumenta. V praksi sem tako po Evropi že večkrat letel in mi pri tem ni bilo treba nikomur pokazati nikakršnega dokumenta.

Iz Ljubljane do Frankfurta, nato z drugim letalom še v Bruselj

Zadnji tak primer je bila pot iz Ljubljane prek Frankfurta do Bruslja. Pri obeh poletih je bil prevoznik nemška Lufthansa, ki sicer z osebjem na letališču nima nič skupnega. Tudi tokrat sem iz Ljubljane do Bruslja potoval z osebnim dokumentom v žepu, saj ga pred dvema vkrcanjema na letalo od mene ni nihče zahteval.

Foto: Gregor Pavšič

Kdor ima digitalni vstopni karton, ne potrebuje osebnega dokumenta

Potovanja z letali so vse bolj digitalizirana. Kdor potuje le z osnovno ročno prtljago, kar pomeni, da manjši letalski kovček nese s seboj na letalo in ga na letališču ne odda, lahko prijavo na polet (check-in) doma opravi praviloma že 24 ur pred poletom.

Po tej formalnosti prek elektronske pošte dobi vstopni karton (boarding pass), ki je dejanska vozovnica oziroma dokument za vstop na letalo. Če so bili nekoč vstopni kartoni fizični in jih je potnik dobil na letališču – ob tem pa je moral pokazati osebni dokument –, so danes za mnogo potnikov le še digitalni.

Kdor bi vdrl v poštni predal dejanskega potnika, bi lahko potoval na njegovo ime

Ob prihodu na letališče potnika pričaka varnostni pregled. Tam službe preverijo prtljago, ne pa osebnih dokumentov. Pogoj za vstop v ta prostor letališča je veljavni vstopni karton, kar preveri naprava prek črtne kode. Tudi na mnogo povezovalnih poletih je enak vstop na letalo. Vstopni karton potnik pokaže optičnemu bralniku in ne dejanski osebi, torej letališkemu uslužbencu.

V najslabšem primeru bi lahko nekdo, ki bi vdrl v elektronsko pošto ali pa ukradel telefon dejanskega potnika, vstopil na letalo in z njim tudi potoval.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Reuters

Preverjanje skladnosti vstopnega kartona in osebnega dokumenta ni zakonsko določeno

"Prvi pregled dokumentov se opravi ob prijavi na polet oz. oddaji prtljage in je obvezen za vse potnike," so nam sporočili iz družbe Fraport, ki upravlja mednarodno letališče na Brniku. Kdor se na polet torej prijavi digitalno od doma, ga tako ne preverjajo.

"Nadaljnji postopki so odvisni od vstopnih pogojev držav, kamor potnik potuje, in zakonskih zahtev teh držav ter procedur prevoznikov. V Sloveniji nimamo zakonskega določila, ki bi zahteval obvezno preverjanje istovetnosti potnika pred vkrcanjem na letalo in je vstopni kupon dovolj. Načeloma se za potovanja znotraj schengenskega območja preverjanje istovetnosti osebnega dokumenta in vstopnega kupona pred vkrcanjem ne izvaja. Izjema so poleti na destinacije, kjer država članica zahteva preverjanje istovetnosti pred vkrcanjem od prevoznika," so še pojasnili v Fraportu.

Za mednarodna potovanja zunaj schengenskega območja je preverjanje istovetnosti in obenem tudi potovalnih dokumentov za vstop v namembno državo na izhodu obvezno za vse potnike. Kljub mnogo varnostnim standardom tako preverjanje istovetnosti potnika dejansko ni del mednarodnih letalskih usmeritev.

Kako je v ZDA?

Sodeč po napotkih za letalske potnike v ZDA, ki jih je objavila vladna administracija za varnost transporta, je pred vstopom na letalo obvezen pregled osebnega dokumenta. Vsak potnik mora na letališče priti z veljavnim osebnim dokumentom (potni list, vozniško dovoljenje …). Kdor ga pozabi doma, bo moral opraviti verifikacijski test in dokazati, da je resnično oseba z letalske vozovnice.

Evropski parlament proti dodatni gneči ob obveznem preverjanju dokumentov

Že leta 2018 se je vprašanje preverjanja osebnih dokumentov znašlo tudi na seji Evropskega parlamenta (EP).

"Nekatere države članice so uvedle ali nameravajo uvesti preverjanje skladnosti, ki od letalskih prevoznikov zahteva, da vsak vstopni kupon ročno primerjajo z osebnim dokumentom. To se zdi neskladno s sedanjim varnostnim režimom in pridobitev varnosti v sterilnem okolju ni očitna. Preverjanja osebnih dokumentov so obremenjujoča za letalske prevoznike in potnike, saj upočasnijo postopek vkrcanja, čeprav so pravočasni odhodi že izziv zaradi omejitev letališke infrastrukture in infrastrukture za upravljanje zračnega prometa," je bil odgovor EP.

Med državami, ki vsaj po izkušnjah brniškega letališča zahtevajo preverjanje dokumentov tudi znotraj schengena, je Belgija. Tako zahtevo ima tudi belgijski letalski prevoznik Luxair. Morda bi moral tudi v mojem primeru pokazati osebni dokument, če bi v Bruselj potoval neposredno. Ker sem tja letel prek Frankfurta, tega ni bilo treba storiti.