Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija po ministrovih pojasnilih zaostaja za najboljšimi in se nahaja pod evropskih povprečjem, saj ima osnovne digitalne kompetence le 55 odstotkov odraslih. Z digitalnimi boni želijo doseči, da bi do leta 2028 osnovne digitalne kompetence imelo vsaj 80 odstotkov odraslih.

Slovenija po ministrovih pojasnilih zaostaja za najboljšimi in se nahaja pod evropskih povprečjem, saj ima osnovne digitalne kompetence le 55 odstotkov odraslih. Z digitalnimi boni želijo doseči, da bi do leta 2028 osnovne digitalne kompetence imelo vsaj 80 odstotkov odraslih.

"Vlada je soglasno sprejela predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Pričakujem, da bo DZ sprejel ta zakon že marca. To pomeni, da bi lahko začeli unovčevati digitalne bone že maja," je ob začetku konference povedal Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo. Vrednost digitalnih bonov bo znašala 150 evrov, z njimi pa, je dejal Andrijanič, želijo pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme, ki jim bo olajšala šolanje na daljavo, do bonov pa bodo upravičeni tudi starejši od 55 let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev.

Minister @MBAndrijanic: Že letos želimo z digitalnim bonom v vrednosti 150 evrov pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme, ki jim bo olajšala šolanje na daljavo. @digitalSLO pic.twitter.com/eneLmW3s9b — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 10, 2022

"Verjamem, da bodo vse politične stranke razumele izjemen pomen digitalne vključenosti in nujnost čimprejšnjega sprejetja tega zakona," je še povedal Andrijanič in dodal, da gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. Z njim bomo zagnali največji program e-opismenjevanja v svoji zgodovini.

Za digitalne bone bodo namenili 31 milijonov evrov

Kot je še povedal, je v letošnjem letu na voljo dobrih 31 milijonov evrov za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin in nakupa računalniške opreme.

Zakon digitalne vključenosti bo omogočil dve ugodnosti, in sicer pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev, ki jih bo subvencionirala država, in možnost finančnih spodbud za nakup računalniške opreme.

Osnovne digitalne kompetence ima le 55 odstotkov odraslih Slovencev

Spomnil je na Digitalni kompas, ki ga je marca lani predstavila Evropska komisija. Ta določa ambiciozne cilje na področju digitalne preobrazbe, najpomembnejši med njimi pa je, da ima do leta 2030 vsaj 80 odstotkov odraslih Evropejcev najmanj osnovna digitalna znanja.

Slovenija po ministrovih pojasnilih zaostaja za najboljšimi in je pod evropskim povprečjem, saj ima osnovne digitalne kompetence le 55 odstotkov odraslih. Prav s pomočjo zakona pa se bo Slovenija po Andrijaničevem mnenju prebila med najbolj digitalno vključujoče evropske družbe.

"Z njim bomo dosegli, da bo imelo 80 odstotkov odraslih vsaj osnovne digitalne kompetence do leta 2028," je napovedal. Zakon po ministrovih besedah predvsem omogoča pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev, ki jih bo subvencionirala država prek javnih razpisov.

Udeleženci bodo na tečajih pridobili uporabne veščine

"A ker znanje brez ustrezne računalniške opreme ni dovolj, zakon uvaja tudi možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme. Če bo zakon v kratkem sprejet, bo država lahko že letos izvedla vrsto javnih razpisov za subvencioniranje tečajev, pri čemer bodo v ospredju starejši od 55 let in mladi.

"Starejšim od 55 let želimo z zakonom omogočiti, da s pomočjo brezplačnih tečajev pridobijo osnovne digitalne veščine. Ti tečaji bodo izrazito praktične narave, saj se bodo udeleženci med drugim naučili uporabljati spletno banko in spletne storitve javne uprave," je dejal.

Mlade želijo spodbuditi nad tehniškimi znanji in poklici

"Z ukrepi, ki jih predvideva zakon, želimo navdušiti mlade nad tehniškimi znanji in poklici prihodnosti, ki jih danes tako zelo primanjkuje. Zakon bo prav tako pripomogel k digitalizaciji šolskega procesa," je še pojasnil.

Mladim bodo omogočili brezplačne tečaje naprednih digitalnih veščin, kot so programiranje, robotika, umetna inteligenca in digitalno podjetništvo.

Z zakonom bodo do nakupa računalniške opreme pomagali tudi upokojenskim in invalidskim organizacijam. Prav tako bodo subvencionirali razvoj in uporabo rešitev za digitalno vključevanje invalidov.

Digitalni bon bo po njegovih besedah preprost za uporabo, saj je zasnovan po zgledu turističnega bona. Upravičenci ga bodo lahko unovčili za nakup nove ali obnovljene računalniške opreme, kot je tablica, prenosni ali namizni računalnik, računalniški zaslon, spletna kamera, tiskalnik ali oprema za učenje programiranja. Digitalne bone bo mogoče združevati znotraj družin.