Andrijanič: To so največji dosežki našega predsedovanja na področju digitalizacije

Mark Boris Andrijanič je danes na predstavitvi dosežkov slovenskega predsedovanja na digitalnem področju spomnil, da je bil na novembrskem zasedanju sveta potrjen splošni pristop za besedilo akta o digitalnih storitvah. "Uspelo nam je doseči soglasje med vsemi državami članicami, kljub izjemno kompleksnemu pravnemu tekstu in zelo občutljivi problematiki," je poudaril.

Akt po mnenju ministra prinaša ambiciozno reformo evropskega digitalnega prostora, ki je prva te vrste na svetu. Uvaja celovit sklop novih pravil za posredniške digitalne platforme in njihove storitve s ciljem boljše zaščite potrošnikov pred nezakonitimi vsebinami, storitvami in izdelki.

Kar je nezakonito v fizičnem svetu, je nezakonito na spletu

V času bliskovitega razvoja posredniških platform smo lahko priča množičnim pojavom, kot so spletno nadlegovanje in sramotenje posameznikov, razširjanje neresničnih in zavajajočih informacij ter kibernetske grožnje. Akt zato uvaja načelo, da je vse, kar je nezakonito v fizičnem svetu, nezakonito tudi na spletu. Kaj je nezakonito, sicer še vedno ostaja stvar nacionalnih zakonodaj, razen ko gre za skupna evropska pravila na področju preprečevanja terorizma in spolnih zlorab otrok.

Akt določa nove obveznosti za posredniške platforme. "Ko gre za nezakonite vsebine, je posredniška platforma odgovorna za njihovo odstranjevanje, ko je o takšnih vsebinah obveščena," je pojasnil minister.

"Ker naši državljani pričakujejo in si zaslužijo varnejši, bolj odprt in zaupanja vreden internet, verjamem, da bo uredba sprejeta še letos," je dejal. V tem primeru bi začela veljati konec leta 2023.

Imeli so tudi razpravo o digitalnih pravicah in načelih

Andrijanič je prav tako vesel, da je v okviru slovenskega predsedovanja potekala poglobljena politična razprava o digitalnih pravicah in načelih. Na podlagi razprave, ki je potekala decembra v Bruslju, bo Evropska komisija oblikovala končni predlog deklaracije, ki jo bodo podpisale vse ključne evropske institucije.

Z deklaracijo želijo zagotoviti trajnostno in varno digitalno preobrazbo, osredotočeno na človeka in evropske vrednote. Med ključnimi digitalnimi pravicami je izpostavil svobodo izražanja in prost dostop do verodostojnih informacij. Posebej je izpostavil varstvo osebnih podatkov in zasebnosti ter univerzalni dostop do digitalnih veščin in gigabitnega interneta.

Slovenija je gostila prvo ministrsko konferenco o digitalni preobrazbi

V okviru predsedovanja je Slovenija gostila tudi prvo ministrsko konferenco pobude Tri morja o digitalni preobrazbi. Konferenco, ki je bila posvečena razvoju enotnega digitalnega trga in čezatlantskemu povezovanju, je služba vlade za digitalno preobrazbo pripravila v sodelovanju z Atlantskim svetom in Centrom za evropsko prihodnost. Naslednja konferenca bo v času češkega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta.

"Lahko rečemo, da smo z našim predsedovanjem Svetu EU pokazali in dokazali, da je tudi manjša država lahko učinkovit in uspešen posrednik med vsemi državami članicami," je dejal Andrijanič in se pri tem posebej zahvalil ekipi na stalnem predstavništvu v Bruslju, ki je v veliki meri zaslužna za vse dosežene uspehe.