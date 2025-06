Prihaja digitalno zdravstvo: zakon, ki bo olajšal delo zdravnikom in pacientom

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o digitalizaciji zdravstva in ga bo poslala v DZ po rednem postopku. Cilj zakona je, da z digitalno izmenjavo podatkov in uporabo sodobne informacijske tehnologije izboljšajo delovanje celotnega zdravstvenega sistema, je po seji dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Cilj: boljši zdravstveni sistem s pomočjo digitalizacije

Ministrica je prepričana, da bodo zaradi zakona zdravstvene storitve potekale hitreje in učinkoviteje. Številne novosti in rešitve bodo po njenih besedah zdravstvenim delavcem olajšale delo, pacientom poenostavile pot skozi zdravstveni sistem, celotnemu zdravstvu pa bodo zagotovile bolj urejeno in pregledno upravljanje podatkov.

Digitalna podpora za boljšo izkušnjo obravnave

Med cilji je navedla tudi, da se uporabniki zdravstva, tako pacienti kot zaposleni, lahko zanesejo na sistem, ki deluje jasno, pregledno in v njihovo korist. "Digitalna podpora ne pomeni zgolj tehnologije, ampak boljšo izkušnjo obravnave in večjo podporo tistim, ki vsak dan skrbijo za zdravje ljudi," je na novinarski konferenci po seji vlade povedala Prevolnik Rupel.

Centralni elektronski zdravstveni zapis (CEZZ): enotna točka dostopa

Po predlogu zakona bodo morali vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti zdravstveno dokumentacijo posredovati v Centralni elektronski zdravstveni zapis (CEZZ). "Kar pomeni, da bodo vsi pomembni podatki o pacientu zbrani na enem mestu. Pacientom torej ne bo več treba iskati ali fizično prenašati dokumentacije med različnimi izvajalci," je dejala.

Dostopnost podatkov in varovanje zasebnosti pacientov

Vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki oskrbujejo pacienta, bodo imeli, v skladu s svojimi pooblastili, dostop do zdravstvenih podatkov o pacientu. To bo po njenih besedah omogočilo boljšo timsko obravnavo in razbremenilo zdravnike, ker podatkov ne bo treba več posredovati znotraj tima. Predlog pa omogoča, da pacient določenemu izvajalcu ali posamezniku prepove dostop do svoje dokumentacije.

Ustanovitev javnega podjetja za upravljanje zdravstvenih podatkov

Predlog predvideva ustanovitev javnega podjetja, ki bo skrbelo za vzdrževanje enotnih in celovitih informacijskih rešitev ter bo poenostavilo upravljanje dostopov do zdravstvenih podatkov. Ministrica je poudarila, da bo podjetje pogodbeni obdelovalec podatkov, kar pomeni, da bo delovalo izključno po navodilih upravljavcev zbirk, kot so izvajalci zdravstvene dejavnosti in Nacionalni inštitut za javno zdravje, in ne bo moglo samo odločati o obdelavi podatkov in razvoju rešitev.

Poenotenje zbirk podatkov za večjo učinkovitost

Z zakonom naj bi tudi poenotili in racionalizirali zbirke podatkov, ki jih je trenutno več kot 80. "Poenotenje omogoča boljšo povezljivost podatkov, zmanjšuje napake, prispeva k boljši diagnostiki, obravnavi in načrtovanju sistemskih sprememb v zdravstvu," je dejala ministrica.