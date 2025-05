So zdravničin podpis ponarejali brez njene vednosti?

Ljubljanska policijska uprava preverja prijavo o domnevni zlorabi, ki naj bi se dogajala na Gorenjskem. Preverjajo, ali je zdravnica, ki se je podpisala pod spričevala o zdravstveni sposobnosti za udeležbo v prometu in nošenje orožja, sploh opravila preglede, poroča Delo. Omenjena zdravnica naj v času, ko so bila spričevala izdana, sploh ne bi več delala v ambulanti.

Direktor kranjske medicine dela Verdikon, ki naj bi izdala približno 200 spornih dovoljenj - okoli 150 za vožnjo, 50 pa za posest ali nošenje orožja -, trdi, da so bili vsi pregledi opravljeni po zakonu.

Dolgoletna zdravnica in ustanoviteljica ambulante za medicino dela je v začetku lanskega leta ambulanto prodala blejskemu podjetniku, a so se v naslednjih mesecih še naprej pojavljala spričevala z njenim podpisom in štampiljko.

Po poročanju Dela je policija potrdila, da po uradni dolžnosti preiskuje navedene sume kaznivih dejanj, prav tako so na ministrstvu za zdravje potrdili, da so ji posredovali vse zahtevane podatke in listine.

Dve zgodbi

Zdravnica, katere podpis naj bi bil ponarejen, naj bi zatrdila, da po prodaji ambulante tam ni več delala in da so njen podpis uporabljali brez njene vednosti, drugih očitkov pa ni hotela komentirati.

Nasprotno pa novi direktor Verdikona pravi, da je zdravnica po prodaji ambulante ostala aktivna in naknadno pregledovala rezultate posameznikov, ki so jih sicer opravljali drugi zdravniki, v skladu s standardi in zakonom. Za tovrsten nadzor in tudi odobritev ali zavrnitev potrdil naj bi po njegovih besedah še vedno imela pooblastila.

Prav tako niso opazili ničesar, kar bi bilo v nasprotju z zakonskimi določili, medicinsko etiko in drugimi pravili. Dodal je, da naj bi se zaradi dobrega dela in odzivnosti vseh zaposlenih povečevalo delo na področju pregledov za izdajo zdravniških spričeval v zvezi z orožjem.

Zadevo poleg policije preučuje zdravstveni inšpektorat, ki med drugim preverja tudi izvajalce zdravstvene dejavnosti, v zvezi z njihovimi dovoljenji za delo, vrste zdravstvene dejavnosti, licence in lokacijo opravljanja dejavnosti.