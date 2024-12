Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so poudarili, da so načrtovano prenovo glavarinskih količnikov v ambulantah družinske medicine in pediatrije večkrat predstavili različnim predstavnikom zdravniških organizacij, med drugim tudi članom sindikata Fides. Iz sindikata so namreč danes sporočili, da v prenovo niso bili vključeni.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so ZZZS in ministrstvo za zdravje danes pozvali, naj mu zagotovita sodelovanje v prenovi sistema glavarinskih količnikov v ambulantah družinske medicine in pediatrije. "Če naši pozivi ne bodo upoštevani, bomo primorani uporabiti vse razpoložljive pravne postopke za zaščito pravic naših članov," so napovedali.

Bilo je 12. novembra letos

Na ZZZS pa odgovarjajo, da so načrtovano prenovo glavarinskih količnikov članom Fidesa predstavili 12. novembra. Na sestanku niso bili izraženi nobeni pomisleki iz današnje javne objave, so za STA poudarili na zavodu. Dodali so, da so pred tem prenovo večkrat predstavili tudi delovni skupini za podporo ambulantam družinske medicine pri ministrstvu za zdravje, v kateri sodelujejo številni družinski zdravniki, in sekciji pediatrije na primarni ravni.

V Fidesu so v sporočilu za javnost zapisali tudi, da je sistem glavarinskih količnikov del standardov in normativov, zapisanih v modri knjigi, ki je kot sestavni del kolektivne pogodbe varovana s protokoli za spremembe. Na ZZZS pa so opozorili, da je računsko sodišče v svoji reviziji iz leta 2022 ugotovilo, da standardi in normativi iz modre knjige niso objektivni.

Računsko sodišče je namreč oktobra 2022 opozorilo na neustrezno dolgoročno načrtovanje kadrov v zdravstvu, še zlasti na področju družinske medicine, in sicer v svoji reviziji ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice Slovenije, ter izdalo podrobna priporočila, so poudarili na ZZZS.

ZZZS: Kršitev kolektivne pogodbe ni

Ob tem so na zavodu znova poudarili, da se z načrtovano prenovo modela financiranja ambulant družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev na noben način ne spreminja minimalne obremenitve zdravnikov. Trenutno lahko družinski zdravnik oziroma pediater opredelitev dodatnih pacientov odkloni pri 1.895 glavarinskih količnikih.

To je po navedbah zavoda 20 odstotkov manj od trenutne povprečne obremenitve ambulante družinskega zdravnika oziroma deset odstotkov manj od trenutne povprečne obremenitve otroškega in šolskega dispanzerja. "Zaradi te prenove zato tudi ne prihaja do nikakršne kršitve kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike," so še zatrdili na zavodu za zdravstveno zavarovanje.