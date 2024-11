Fides odgovarja Golobu: Plačna reforma ne odraža posebnosti zdravstva

Premier je v sobotnem intervjuju za STA med drugim spregovoril tudi o potezi Fidesa, ki je podpisal aneks h kolektivni pogodbi, ki bo omogočila dvig plač zdravnikom. "Zgodilo se je, kar sem vseskozi napovedoval, da se lahko plačna nesorazmerja v zdravstvu rešujejo samo istočasno za vse, ki so tam zaposleni, in znotraj krovnih pogajanj," je dejal.

Obenem pa je poudaril, da je, "kar zadeva plače, zadeva končana". "Kdor misli, da bi lahko po tem, ko je plačna reforma izvedena in je dinamika za naslednja tri leta postavljena, še izsiljeval, je v svojem razmišljanju precej neodgovoren in nesolidaren do družbe," je bil ob nekaterih dodatnih zahtevah še jasen Golob. Znova je bil kritičen tudi do "škodljivih dvojnih praks", ki da povzročajo moralni razkroj znotraj zdravstvenega sistema, zato bo vlada vztrajala z zakonskimi rešitvami za ločitev javnega in zasebnega v zdravstvu.

V Fidesu pa so danes najprej poudarili, da niso podpisali krovne kolektivne pogodbe za javni sektor, temveč zgolj aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, v katerem so zapisana merila in kriteriji ter postopek za zasedbo novih delovnih mest starejših zdravnikov brez specializacije z licenco in starejših specialistov. V aneks so vključeni z besedilom, ki je bilo usklajeno v stavkovnih pogajanjih prek mediacije, so zapisali.

Ob tem pa dodajajo, da ostaja nerešen velik del njihovih stavkovnih zahtev, "ki so zasledovane vsebine zdravstvenega stebra, vključno z odpravo plačnih nesorazmerij, predvsem tudi za mlajše zdravnike".

"Namigovanje predsednika vlade Roberta Goloba na izsiljevanje in pripombe o moralnem razkroju v zdravstvu ne morejo voditi do rešitev. Sam vrh zdravniške stroke je pripravljavce novele zakona o zdravstveni dejavnosti javno posvaril pred posledicami političnega eksperimentiranja v zdravstvu," je še zapisal sindikat v današnjem odzivu.

Napovedali so, da bodo nadaljevali stavkovna pogajanja. "Naš cilj je zagotoviti spoštovanje že sprejetih standardov in normativov ter normalizacijo razmer v javnem zdravstvu," so navedli.

"Z aroganco ni mogoče priti do rešitev. V vseh državah, kjer so zdravniški oziroma zdravstveni sindikati napovedali stavko (nazadnje na Hrvaškem in v Italiji), je stekel dialog, predvsem pa jim vlada ni prepovedala stavke, kot se je to zgodilo v Sloveniji," so bili kritični.