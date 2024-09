V zdravniškem sindikatu Fides so ogorčeni nad vladnim osnutkom novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnika na samoplačniškem trgu. Prepričani so, da bi takšne spremembe močno negativno vplivale na dostopnost zdravstvenih storitev.

V Fidesu so nad predlogom, kot so zapisali v sporočilu za javnost, zgroženi. "Z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da bodo predlagane spremembe močno negativno vplivale na dostopnost zdravstvenih storitev, kar bo neposredno škodovalo tako pacientom kot zdravstvenim delavcem," so poudarili.

Vladni predlog namreč po njihovem mnenju ne rešuje razpadajočega sistema, temveč ga poslabšuje, saj radikalno posega v način zagotavljanja zdravstvenih storitev pri koncesionarjih. Te storitve pacienti prejemajo v okviru zdravstvenega zavarovanja, brez dodatnih doplačil, so opozorili.

"S prisilo in kaznimi za zdravnike, ki jih uvaja nova zakonodaja, vlada zdravstva ne bo rešila," so zapisali v Fidesu ter se vprašali, ali si res lahko privoščimo izgubo najboljših strokovnjakov, ki izvajajo najzahtevnejše medicinske posege. Opozarjajo, da bodo storitve postale še bolj nedostopne in dražje za paciente. "Kader bo odšel tja, kjer ne bo omejen, in pacienti mu bodo morali slediti, saj pri nas ne bodo dobili več primerne obravnave," še svarijo v Fidesu.

Najbolj bodo trpeli pacienti

Osnutek po njihovih navedbah prav tako močno omejuje delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, saj jih sili, da delajo izključno v javnih zdravstvenih zavodih, kjer so standardi in pogoji dela preslabi, da bi lahko obdržali obstoječe kadre. "To pomeni, da bodo trpeli predvsem pacienti, saj se bodo čakalne vrste le še podaljševale," so prepričani v zdravniškem sindikatu.

Zato vlado pozivajo, naj predlog znova preuči, saj spremembe, ki jih predvideva osnutek, predstavljajo nepovratno poslabšanje zdravstvenega sistema. "Ta žal ni več v stanju, da bi se z njim igrali igre ideologije. Če bodo takšen zakon sprejeli, bo onemogočena ustrezna oskrba pacientov, kar bo imelo posledice za vso državo," so kritični v Fidesu.

Osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je v sredo predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnika na samoplačniškem trgu. Ministrica je dejala, da poskušajo zaposlene z novelo motivirati, da bi čim več dela opravili v matičnem javnem zavodu. Z novelo urejajo javno zdravstveno mrežo in med drugim regulirajo delo pri koncesionarjih. Obseg programa pri koncesionarjih bi z novelo omejili na število zaposlenih, spreminjajo se tudi način in pogoji podeljevanja koncesij.