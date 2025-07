Odstopila polovica članov sveta ZD Trebnje, ki zato ne more odločati

Odstopila je polovica članov sveta Zdravstvenega doma (ZD) Trebnje, ki zato ne more odločati. Petkova seja sveta zavoda, na kateri naj bi po odstopu Karmen Lukše imenovali v. d. direktorja zdravstvenega doma, zaradi odstopov ni bila sklepčna in so jo zato preklicali, je danes za STA potrdila strokovna vodja ZD Marijana Šekli Grozina.

Pojasnila je, da ima v sredo napovedan sestanek z župani občin ustanoviteljic zdravstvenega doma, da dorečejo nadaljnje korake, neuradno je predviden tudi ločen sestanek z zaposlenimi v zdravstvenem domu. Drugih informacij Šekli Grozina za zdaj noče dajati.

Zaradi odstopov je trenutno praznih pet od skupno desetih mest v svetu zavoda. Za sklepčnost in s tem mogoče sprejemanje sklepov je potrebna prisotnost najmanj šestih članov.

Odstopili so trije predstavniki zaposlenih v ZD Trebnje, predstavnik Občine Mokronog - Trebelno in predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Vse občine so pritiske zanikale

Karmen Lukše je kot razlog za nedavni odstop s funkcije direktorice ZD Trebnje navedla "spremenjene razmere v upravljanju zavoda", kar je vzpostavilo "okoliščine, ki bistveno otežujejo strokovno, neodvisno in stabilno vodenje". Občinam ustanoviteljicam Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno je očitala različne pritiske, med drugim vmešavanje v njeno strokovno delo. Temu so se pridružili tudi nekateri zaposleni v ZD Trebnje.

Vse občine so pritiske zanikale. V Občini Trebnje kot največji občini ustanoviteljici so zapisali, da so zgolj zahtevali, da zavod deluje zakonito in v skladu s predpisi.

Spoštljiva komunikacija

Župan Občine Mokronog - Trebelno Franc Glušič je v petek v izjavi za javnost ponovil, da občine ustanoviteljice nikoli niso izražale dvomov o strokovnosti zdravstvenega osebja v ZD Trebnje. "Še več, občine smo z delom zaposlenih in njihovo skrbjo za zdravje naših občanov in občank zelo zadovoljne. Z nepreklicnim odstopom dosedanje direktorice je z mojega vidika zgodba dosedanjega vodstva javnega zavoda končana," je zapisal.

Kot je dodal, se s tem kot župan umika iz medijske razprave o dogajanju v ZD Trebnje, ostaja pa pripravljen na dogovore in spoštljivo komunikacijo. "Čas je, da se med strokovnimi službami in organi vzpostavi konstruktiven in korekten dialog, ki temelji na skupni želji po zagotovitvi optimalne zdravstvene oskrbe vseh občanov in občank ter zadovoljstva zaposlenih v javnem zavodu," je navedel.