V zdravniškem sindikatu Fides so sprejeli odločitev, da pristopijo k podpisu aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Kljub temu pa večji del stavkovnih zahtev še naprej ostaja neuresničen in predmet nadaljnjih stavkovnih pogajanj, so sporočili. Stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki se je začela 15. januarja, se tako nadaljuje.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so popoldne podpisali zgolj aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi krovne kolektivne pogodbe za javni sektor.

V sporočilu za javnost so pojasnili, da jim je med stavkovnimi pogajanji z vlado do zdaj uspelo uskladiti merila in kriterije ter postopek za zasedbo novih delovnih mest starejših zdravnikov brez specializacije z licenco in starejših specialistov. Ti zdravniki so bili v besedilu, usklajenem v stavkovnih pogajanjih, vključeni v aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Izhodiščna plača starejšega zdravnika specialista bo, odvisno od zahtevnosti delovnih pogojev, znašala med in 4.339 in 5.337 evri bruto, izhaja iz omenjenega aneksa.

Stavkovna pogajanja bodo nadaljevali

Odločitev o pristopu k podpisu aneksa pa po navedbah Fidesa ne pomeni prekinitve stavke zdravnikov in zobozdravnikov ali odstopa od preostalih stavkovnih zahtev. Napovedali so, da bodo nadaljevali stavkovne aktivnosti za dosego preostalih ciljev iz prvotnih in razširjenih stavkovnih zahtev. "Tako tudi uvrstitve delovnih mest v plačne razrede ne glede na podpis aneksa štejemo kot neusklajene in kot tematiko, ki bo še naprej predmet nadaljnjih stavkovnih pogajanj," so poudarili. Stavkovna pogajanja se nadaljujejo v sredo.

Sklenjen dogovor po njihovih navedbah še enkrat potrjuje, da je plačni zakon pripravljen brez metodologije za razvrščanje delovnih mest oz. brez kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev za uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede za objektivnejše vrednotenje delovnih mest in nazivov v javnem sektorju in s tem vzpostavitev ustreznih razmerij med njimi.

"Vse to naj bi pripravili šele do leta 2028. To po mnenju sindikata ni v nobeni obliki plačna reforma, saj se še naprej primerjajo poklici, ki so že po svoji naravi neprimerljivi," so še dodali.

Dvigov plač bi bili zdravniki in zobozdravniki sicer deležni tudi, če Fides ne bi podpisal aneksa. Aneks je namreč že dopoldne na skupnem podpisovanju dokumentov za prenovo plačnega sistema javnega sektorja denimo podpisala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič.

Že pred dnevi je namreč napovedala, da bo podpisala vse kolektivne pogodbe dejavnosti v stebru zdravstva in socialnega varstva, za katere je sindikat reprezentativen, če se do danes končni dokumenti tudi v drugih plačnih stebrih ne bodo spremenili.

Dokumentov v okviru prenove plačnega sistema javnega sektorja pa ni podpisal Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, saj niso zadovoljni z uvrstitvami določenih delovnih mest v plačne razrede. Kot primer so izpostavili srednje medicinske sestre, ki delajo v ambulanti v zdravstvenem domu. Ob uveljavitvi plačnega sistema v letu 2008 so po njegovih navedbah v osnovi imele takšno plačo kot pomočnice vzgojiteljic, po teh pogajanjih pa je za pomočnico vzgojiteljice določena dva plačna razreda višja plača.

Vlada in večina sindikatov javnega sektorja so danes podpisali kolektivne pogodbe in dogovore za uveljavitev plačne reforme. Gre za največjo prenovo plačnega sistema po letu 2008. Nova plačna lestvica se bo uveljavila z letom 2025, zvišanja pa bi se uveljavila postopoma do leta 2028.