Prevarani Azijci: ostali brez plače, lastnik jih ignorira

Hrvaški spletni portal Jutarnji list poroča, da se je nanje obrnilo pet nekdanjih voznikov Wolta, večinoma Azijcev. Trdijo, da jim posredniška družba Genius Transfer ni izplačala julijskih plač in da ne morejo stopiti v stik z lastnikom Mihajlom Zaričnijem. Ta naj bi bil v Nemčiji. Po njihovih ocenah je vsaj 20 tujih delavcev, ki so poleg tega, da so ob stečaju podjetja izgubili službo, ostali tudi brez povprečno tisoč evrov zaslužka.

Med njimi je tudi Veeresh Kumar iz Nepala, ki zdaj čaka na spremembo delovnega dovoljenja, da bi lahko prešel na drugo delovno mesto. Postopek traja do šest mesecev, pravi, da do takrat nima sredstev za preživetje.

Jutarnji je z namenom, da preveri trditve delavcev, stopil v stik z lastnikom družbe Mihajlom Zaričnijem, državnim inšpektoratom ter Woltom, pregledali pa so tudi javno dostopne podatke.

"Lastnik podjetja je obljubil, da bomo plače prejeli v enem tednu, nato v enem mesecu, na koncu pa dejal, da je to, da se sploh pogovarja z nami, posledica njegove dobre volje," je za portal dejal Kumar.

Enako zatrjuje Indijec, ki je želel ostati anonimen, a mu bo delovno dovoljenje poteklo nekoliko prej, ker se še naprej ukvarja z isto dejavnostjo. Vendar je dejal, da računa na julijsko plačo.

Lastnik posredniške družbe naj bi se izgovarjal, da tudi sam čaka na denar in da bodo delavci dobili plače takoj po prejemu. "Vendar nam ni jasno, na kakšen denar čaka, če Wolt plačuje posredniškim družbam," pravi nekdanji dostavljavec.

Več kot le julijska plača

Pri tem naj bi družba delavcem dolgovala več kot le julijsko plačo, poudarja Bharat, eden od nekdanjih dostavljavcev družbe, ki je pristala v stečaju, in dodaja, da naj bi dolgovi segali v lanski december.

"Vsem tujim dostavljavcem so zaračunali dvojno provizijo. Namesto 350 nam je lastnik od plače vzel 700 evrov, ker naj bi drugi dostavljavci oškodovali podjetje. Ne vem, kaj ima to opraviti z nami," pravi Bharat, ki trdi tudi, da še ni dobil niti tega denarja kot tudi ne plače.

Navedbe je potrdil lastnik podjetja Zarični, ki trenutno prebiva v Nemčiji, kjer, kot pravi, vodi ločene poslovne dejavnosti. Zatrdil naj bi, da išče način, kako bi še ta teden poravnal celoten dolg do zaposlenih v višini 18 tisoč evrov. Zavrača pa navedbe, da že dlje časa ne plačuje, saj naj bi šlo za peščico delavcev, drugi pa naj bi že več let redno dobivali plače.

Stari znanec inšpektorata

Na državnem inšpektoratu so za portal povedali, da prijave o neizplačilu julijskih plač niso prejeli. Vendar pa so bile od leta 2021 proti delodajalcu Genius Transfer vložene štiri obtožnice zaradi utemeljenega suma o 11 kršitvah, v letu 2023 pa so jim bili izrečena globa ter tri ustna opozorila, odredili so jim tudi izplačilo plač in prispevkov delavcem.

Pri posredniški družbi so odkrili kup nepravilnosti – neprijavljanje delavcev in zaposlitve brez delovnega dovoljenja, delavci niso dobili dokumentov o plačah, vodili so pomanjkljive evidence delovnega časa, za povrh pa jim niti niso izplačevali zakonsko predpisane minimalne plače. Tovrstne poslovne prakse naj bi bile med posredniškimi družbami že stalnica. Po podatkih hrvaškega državnega inšpektorata naj bi bilo od začetka lanskega leta v 360 inšpekcijskih pregledih agregatorjev ugotovljenih več kot 200 kršitev na področju delovnih razmerij.

Dva milijona prihodkov

Zarični naj bi na vprašanje, zakaj je z delavci prekinil komunikacijo, dejal, da jim je bilo že od začetka jasno rečeno, da jim bodo izplačali plače, ne glede na okoliščine, in da je sedaj stečajni upravitelj odgovoren za vse obveznosti do zaposlenih in upnikov.

Genius Transfer, ki je le eno od več kot tri tisoč posredniških podjetij, je od leta 2024 v stečaju. Lani naj bi, glede na podatke iz finančnih poročil, zaslužilo skoraj dva milijona evrov in zaposlovalo več kot sto delavcev. Kljub visokim prihodkom je podjetje leto končalo z več kot 300 tisoč evri primanjkljaja, od konca letošnjega junija pa je Genius Transfer blokiran.

Kup podjetij, kup težav

Zarični je kot razlog za to, da je podjetje kljub milijonskim prihodkom končalo v stečaju in dolgovih do svojih delavcev, navedel kup zunanjih okoliščin. Od tega, da ni dobil plačil od partnerjev iz Nemčije, do stroškov sodnih postopkov in tega, da nekateri delavci dolgujejo tudi njemu. Še več, da v nekaterih primerih njihov dolg celo presega neporavnane obveznosti podjetja do delavcev. Pri tem naj bi šlo za različne stroške, ki naj bi jih podjetje krilo v njihovem imenu, delavci pa jih niso poravnali v skladu s svojimi pogodbenimi obveznostmi. Zarični naj bi bil lastnik več podjetij, tudi dveh v Nemčiji, od katerih naj bi bila nekatera v ugašanju, eno pa v postopku prodaje.

Na Woltu naj bi zatrdili, da spoštovanje standardov in obveznosti do dostavljavcev zagotavljajo z mesečnimi preglede poslovne in finančne dokumentacije partnerskih podjetij.