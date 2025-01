Woltovi dostavljavci v Mariboru z opozorilno stavko

Več kot 30 pogodbenih dostavljavcev podjetja Wolt se je popoldne zbralo na opozorilni stavki na mariborskem trgu Leona Štuklja. Zahtevali so izboljšanje plačila in regulacijo novih zaposlitev, so poročali mediji. Odziv pričakujejo še ta teden, če ustreznih sprememb ne bo, bodo stopnjevali stavkovne dejavnosti.

Zbrani so zahtevali izboljšanje plačila in regulacijo novih zaposlitev, je za Radio Slovenija povedal eden izmed pobudnikov protesta Jure Klemenčič. Njihov glavni namen je vzpostaviti dialog z vodilnimi in poiskati rešitve za izboljšanje delovnih razmer.

"Dovolj imamo izkoriščevalskih pogojev, ki se dogajajo že približno dve leti. Naše zahteve so preproste, da se dvignejo norme oziroma plačila na določeno dostavo ter da imamo boljše pogoje in dostavo za vse dostavljavce," je povedal Klemenčič.

Dostavljavci s podjetjem Wolt sodelujejo kot pogodbeni partnerji preko lastnih s. p. ali študentskih napotnic. Za prevozna sredstva so odgovorni sami, dostave pa jim samodejno dodeljuje aplikacija.

V Woltu so za Večer pojasnili, da jih dostavni partnerji z današnjim protestom niso seznanili, prav tako da jim niso poslali svojih zahtev. "S svojimi dostavnimi partnerji smo sicer ves čas v neposrednem dialogu ter poslušamo njihove potrebe in predloge. Odločitev nekaterih dostavljavcev za protest spoštujemo in upamo, da bomo nadaljevali neposredne dialoge in si tako še naprej prizadevali, da bo njihovo zadovoljstvo z delom visoko," so še zapisali.