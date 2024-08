Po odpravi plačnih nesorazmerij Fides želi še pet dodatnih razredov za zdravnike

V zdravniškem sindikatu Fides so v torek vladi poslali razširitev stavkovnih zahtev. Med drugim predlagajo, da bi po dogovoru o odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju zdravniki zaradi daljšega izobraževanja in večje odgovornosti prejeli še dodaten dvig. Za Fides bi bilo sprejemljivo, da bi vsak zdravnik prejel še pet plačnih razredov.

V Fidesu so prepričani, da so v javnem zdravstvu plačna razmerja že v osnovi porušena, in sicer med poklici, kjer študij traja dlje, odgovornost pa je večja. Po drugi strani pa so odstopanja tudi na drugi strani plačne lestvice, je na novinarski konferenci poudaril predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh.

Opozoril je, da je lahko nek zdravnik po 12 letih študija in specializacije uvrščen v enak izhodiščni plačni razred kot zdravstveni delavec z nižjo stopnjo izobrazbe. "Nam se zdi to nesprejemljivo," je poudaril.

V sindikatu sicer nimajo "nič proti" plačnim razredom ostalih zaposlenih v zdravstvu, a želijo ohraniti strokovno organizacijsko hierarhijo v zdravstvenem timu. "S tem nočemo nikogar prizadeti," je dejal Polh.

Ministrica Prevolnik Rupel Fides ponovno povabila na stebrna pogajanja



Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v izjavi za medije pred sejo vlade zdravniški sindikat Fides ponovno pozvala k udeležbi na pogajanjih o načrtovanem zdravstvenem plačnem stebru. Fides je namreč razširil stavkovne zahteve. Med drugim po odpravi plačnih nesorazmerij želijo še dodatnih pet plačnih razredov za vse zdravnike.

"Dopolnitev stavkovnih zahtev je v bistvu prišla pozno," je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in dodala, da bi se lahko to uredilo prej, če bi se Fides udeleževal stebrnih pogajanj. Foto: Matic Prevc/STA



V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so pri razširitvi stavkovnih zahtev, ki so jih v torek poslali vladi, izrazili tudi željo po aktivni vlogi pri pripravi zakonodaje na zdravstvenem področju. Ministrica je danes poudarila, da si želi, da bi se zdravniki še bolj vključili v pripravo zdravstvene zakonodaje. "Vsi pacienti jih potrebujemo, tako da njihova vloga je pomembna," je dejala.



Fides je vlado v torek obvestil o širitvi stavkovnih zahtev. Zahteve so razširili, ker da vlada v svojih prizadevanjih za spremembo plačnega sistema javnega sektorja tega degradira in vzpostavlja nova nesorazmerja, kar bo prizadelo zlasti zdravniška delovna mesta.



Poleg plače želijo tudi varnost

Zahtevajo tudi, da vlada sprejme ukrepe za zaščito zdravstvenih delavcev pred grožnjami ter verbalnim in fizičnim nasiljem. Polh je poudaril, da je nesprejemljivo, da si posamezniki svoje pravice jemljejo tako, da fizično napadejo zdravstvene delavce.

Po njegovih besedah prenova plačnega sistema ne gre v smer, ki so si jo želeli. "Videli smo zametke predloga, ki ga mislijo poslati v obravnavo in namesto, da bi bil to moderen, fleksibilen plačni sistem, ugotavljamo, da so na centralnih, pa tudi stebrnih pogajanjih ustvarili mnoga nesorazmerja," je opozoril.

V Fidesu so nezadovoljni tudi z načrtovanim zdravstvenim plačnim stebrom, saj so pričakovali, da se bodo v njem zrcalile vse specifike zdravstva. "Na koncu smo obstali z isto plačno lestvico, ki je del vseh stebrov, ne vem, koliko jih je že, ampak ti stebri so prazni, brez vsebine in to je tisto, kar zamerimo," je bil kritičen. Kritičen je do vlade, ki da se je določanja delovnih mest lotila brez metodologije.

Z vladno pogajalsko skupino se sicer pogajajo že osem mesecev. "Kar se reševanja stavkovnih zahtev tiče, smo obtičali v neki praznini, rešitve se nam oddaljujejo," je opozoril. Vsebine pogajanj pa še vedno ne razkrivajo.

Prihodnji teden nov krog pogajanj

Prva pogajanja po počitnicah bodo prihodnji teden, je napovedal Polh. Dodal je, da verjamejo v iskren namen vladne pogajalske skupine, nekatere zadeve so že razrešili, a da so neusklajeni v določenih točkah, zato stavkovnega sporazuma ne morejo podpisati.

Stavka sindikata Fides se je začela 15. januarja in je že pred časom postala najdaljša stavka slovenskih zdravnikov.