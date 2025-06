Po najnovejši anketi Mediane za POP TV, izvedeni med 16. in 19. junijem 2025, se je podpora vladi Roberta Goloba povečala in znaša 32,5 odstotka. V primerjavi z majem, ko je znašala 31,3 odstotka, gre za dvig podpore vladi za 1,2 odstotne točke. Delež neopredeljenih volivcev se je znižal z 21 odstotkov v maju na 19,9 odstotka v junijski meritvi.

Raziskava kaže, da podpora med strankami ostaja razpršena. SDS je izbralo 24,4 odstotka vprašanih, Gibanju Svoboda pa je podporo izreklo 15,2 odstotka. Socialni demokrati beležijo 4,5-odstotno podporo, Demokrati 4,4 odstotka, zunajparlamentarna stranka Resni.ca 3,8 odstotka.

Podpora Novi Sloveniji znaša 3,6 odstotka, Levici 2,4 odstotka, SLS 2,3 odstotka, Piratom 2,2 odstotka, SNS 2,0 odstotka, Vesni 1,7 odstotka, Zelenim Slovenije pa 0,4 odstotka. Poleg že omenjenih 19,9 odstotka neopredeljenih volivcev je 9,6 odstotka vprašanih navedlo, da ne bi volili nobene od obstoječih strank, 2,4 odstotka pa ni želelo odgovoriti.

Vlada ohranja raven zaupanja

Vlada Goloba ostaja institucija z najvišjo raven zaupanja med političnimi strukturami. Medtem ko ji je tokrat podporo izrazilo 32,5 odstotka vprašanih, je delo državnega zbora podprlo 22,4 odstotka sodelujočih v anketi. Delež neopredeljenih pri oceni dela državnega zbora znaša 17,6 odstotka.

Na vrhu priljubljenosti predsednica republike

Na lestvici priljubljenosti politikov na prvem mestu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Drugo mesto pripada ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu, tretje pa evropskemu poslancu Vladimirju Prebiliču. Med najbolj priljubljene politike se uvrščajo še predsednik stranke Demokrati Anže Logar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Visoko so se uvrstili tudi Jernej Vrtovec, evropska poslanka Romana Tomc in ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Raziskavo je opravil Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana za POP TV, in sicer med 16. in 19. junijem 2025 na reprezentativnem vzorcu 712 polnoletnih prebivalcev Slovenije.