V Berlinu so priprli 39-letnega zdravnika zaradi suma, da je v nemški prestolnici ubil štiri pacientke, stare od 72 do 94 let, je danes sporočila policija. Preiskovalci menijo, da je zdravnik za paliativno oskrbo v stanovanjih pacientk nato podtaknil požare, da bi prikril svoj zločin, poročajo tuje tiskovne agencije.