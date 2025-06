Slovenski športni plezalec se na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Innsbrucku ni uvrstil v finale na balvanih. Sedemindvajsetletnik je v kvalifikacijah zasedel deveto mesto in za las ostal brez nastopa med osmerico najboljših. Finale bo predvidoma na sporedu drevi ob 19.30.

Anže Peharc je v vsaki od zelo zahtevno postavljenih smereh dosegel cono, a v nobeni smeri ni prišel do vrha. Kljub temu je z 39,7 točke le za las zaostal za zadnjima finalistoma domačinom Nicolaijem Uznikom in Belgijcem Hannesom Van Duysnom (oba 39,8 točke).

Štiriindvajset polfinalistov je do vrha štirih smeri preplezalo le desetkrat, dvakrat na prvem, štirikrat na drugem, enkrat na tretjem in trikrat na zadnjem balvanu. Najboljši izkupiček sta s tremi vrhovi imela Japonec Sorato Anraku (84,8) in predstavnik Južne Koreje Lee Dohyun (84,5). Tretji je bil z enim vrhom Francoz Mejdi Schalck (54,5).

Moški polfinale so morali organizatorji zaradi napovedanih neurij s 13.00 prestaviti na deveto uro zjutraj. Finale je kot prvotno v programu predviden za 19.30.

Brez nastopa v polfinalu je že po kvalifikacijah ostal drugi slovenski predstavnik Timotej Romšak. Z 39,3 točke oziroma štirimi doseženimi conami na petih balvanih je bil v svoji skupini 19., skupno pa 37.

V petek bodo v polfinalu med 24 plezalkami nastopile tudi tri Slovenke, Jennifer Buckley, Katja Debevec in Janja Garnbret. Slednja v Innsbrucku nastopa prvič po lanskem Kopru, potem ko si je v poolimpijski sezoni vzela daljši tekmovalni odmor.

Ženski polfinale bo v petek ob 13. uri, finale pa ob 19.30. V soboto in nedeljo sledijo še tekmovanja v težavnosti.

