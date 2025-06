Innsbruck, ki pravkar gosti paraplezalce, je že tradicionalno prizorišče tekem svetovnega pokala z osupljivo gorsko kuliso, kamor se plezalci radi vračajo zaradi edinstvenega vzdušja in odličnih pogojev za plezanje.

Foto: Grega Valančič

V Avstriji bo slovenske barve zastopala 12-članska ekipa športnih plezalcev pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena. Po daljšem tekmovalnem premoru se vrača dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret (Šaleški AO), ki se bo za najvišja mesta potegovala tako na balvanih kot v težavnosti.

V obeh disciplinah bo nastopila še Jennifer Buckley (PK Scena), ki se je letos že izkazala z uvrstitvijo v finale. V sredinih kvalifikacijah balvanske preizkušnje se bodo omenjenima plezalkama pridružili še Katja Debevec (PK Scena), ki se vrača po poškodbi, ter Anže Peharc (PK FA) in Timotej Romšak (PK Scena), ki se bosta želela dokazati na zadnji letošnji tekmi svetovnega pokala v balvanih.

V težavnosti pa se bodo Janji Garnbret in Jennifer Buckley v soboto in nedeljo pridružili še specialisti za težavnost Rosa Rekar (PK FA), Mia Krampl (AO PD Kranj), Lučka Rakovec (ŠPO PD Radovljica), ki se vrača v tekmovalni ritem po težavah z zdravjem, Sara Čopar (ŠPK Plus) ter Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), Lovro Črep (Šaleški AO), Milan Preskar (PK Scena).

Selektor Gorazd Hren je pred začetkom tekme v Innsbrucku poudaril pomembnost vrnitve Janje Garnbret v reprezentanco: "Veseli nas, da se nam končno pridruži Janja, z rezultatskega vidika je to spodbudna novica. Po dolgi odsotnosti se vrača tudi Lučka, mogoče bo zanju tudi nekaj uvodne treme. Dolgo že nista tekmovali, verjamem pa, da že nestrpno pričakujeta tekmo in da bosta obe dobro plezali. Po poškodbi se vrača tudi Katja, naredila je nekaj treningov, vse še ni optimalno, verjamem pa, da bo lahko dala vse od sebe in dosegla dober rezultat."

O prizorišču in zahtevnem tekmovalnem programu je selektor povedal: "V Innsbruck se vedno radi vrnemo, je pa res, da je urnik zelo dolg in naporen. Vsa ogrevanja potekajo v zgodnjih urah, v težavnosti celo ob 6. uri zjutraj. V Innsbrucku je vedno veliko tekmovalcev, naslednji dan že takoj naslednja runda. Predvsem pa se tudi preklop med balvani in težavnostjo zgodi zelo hitro, kar bo dodatno naporno za Janjo in Jenny."

Spregovoril je tudi o pričakovanjih pred začetkom tekme in izpostavil nekaj posameznikov, na katere računa v boju za visoka mesta: "Pričakovanja so se vsekakor nekoliko dvignila, ravno z vračanjem Janje v svetovni pokal. Tudi pri drugih gremo naprej, iz kroga v krog in upamo na najboljše. Verjamem, da sčasoma dvigujemo formo in da nam bo to uspelo pokazati. Mislim, da mi ni treba posebej poudarjati, da je Janja kandidatka za odličje v obeh disciplinah, v balvanih upamo, da bosta še Katja in Jenny pokazali, kar sta že pokazali na tekmah, in mogoče še kaj nadgradili.

Lučka Rakovec se po težavah z zdravjem vrača v tekmovalni ritem. Foto: Grega Valančič

Pri fantih pa je bil Anže že dvakrat v finalu in dobro bi bilo, če bi mu to uspelo še na zadnji tekmi. Timotej je nekako ves čas blizu polfinala in upam, da tokrat prestopi to črto. V težavnosti imamo kar nekaj deklet, ki zelo dobro plezajo, Rosa in Mia sta že bili v finalu, na zadnjih treningih je tudi Lučka pokazala res dobro formo. Mislim, da imajo vsa dekleta možnost priti v polfinale ter potem napadati dober rezultat in uvrstitev v finale. Pri fantih je vsekakor prvi adut Luka Potočar, z njim merimo visoko. Je v dobri formi, kar je pokazal na simulacijah, ki smo jih naredili, za njim sta še Lovro in Milan, ampak dejstvo je, da Luka zelo odstopa po kakovosti."



Tekmovanje se bo začelo v sredo (25. 6.) s kvalifikacijami balvanske preizkušnje, ob 9. uri se bodo s prvimi balvanskimi težavami srečali moški, ob 17. uri pa še ženske. V četrtek sledi moški polfinale ob 13. uri in finale ob 19.30, v petek pa še ženski polfinale ob 13. uri in finale ob 19.30.



Konec tedna bo rezerviran za tekme v težavnosti, v soboto bodo na sporedu moške in ženske kvalifikacije ob 8. uri ter oba polfinala od 19.40. V nedeljo sledita še finala, v ženski konkurenci ob 19.40, v moški pa ob 20.40.

