Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret v vlogi ambasadorke projekta Botrstvo v športu organizira 24-urni plezalni maraton, ki bo združil plezalno skupnost, vsa sredstva od prodanih vstopnic pa bodo namenjena Botrstvo v športu, ki poteka pod okriljem Zveze Anita Ogulin, Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter Olimpijskega komiteja Slovenije in že letos pomaga sto mladim športnikom in športnicam. Plezalni praznik bo 22. in 23. avgusta letos (od 21.00 do 21.00) v Plezalnem centru Slovenska Bistrica. To bo tudi priložnost za vse tiste, ki si želijo deliti plezalno steno z najboljšo plezalko na svetu. Janja, tekmovalka po duši, bo poskusila v 24 urah preplezati sto različnih smeri.

24-urni plezalni maraton z Janjo Garnbret bo eden od vrhuncev zbiranja sredstev za projekt Botrstvo v športu in priložnost za druženje v okviru plezalne skupnosti. Plezalni praznik se bo začel v petek, 22. avgusta, ob 21. uri in trajal vse do sobote, 23. avgusta, do 21. ure. Zadnjo uro bo v neposrednem prenosu prenašal prvi program TV Slovenija. To bo tudi zadnja ura, v kateri bo Korošica – takrat na zunanji steni plezalnega centra – poskušala uresničiti zastavljeni cilj: preplezanih sto smeri v enem dnevu.

Tudi za najboljšo plezalko na svetu bo to izziv

Janja Garnbret, ki je dogodek predstavila na posebni novinarski konferenci v Ljubljani, vabi vse ljubitelje plezanja in vse, ki bi radi pomagali mladim športnikom, ki potrebujejo finančno pomoč za uresničevanje svojih športnih sanj, da se ji pridružijo. Lahko v steni ali kot navijači tik pod njo. Vstopnico tako za navijače kot plezalce je mogoče kupiti za posamezni časovni termin.

"Želela sem ustvariti nekaj, kar povezuje vse, ki imamo radi plezanje – pa tudi tiste, ki verjamemo, da lahko z majhnimi koraki nekomu odpremo pot do velike prihodnosti," je povedala Garnbret in priznala, da plezalni maraton tudi zanjo predstavlja plezalni izziv, saj še nikoli ni preplezala toliko smeri v enem dnevu. Običajno na enem treningu prepleza tri. "Moj cilj je, da v 24 urah preplezam cel plezalni center. Sto smeri, ki so v centru najtežje, in so postavljene zame."

Še nikoli ni preplezala sto smeri v 24 urah.

Vsaka preplezana smer prinaša dodatna sredstva za mlade športnike

Vsaka smer v plezalnem centru bo ovrednotena, kar pomeni, da bo vsaka preplezana smer udeležencev pomenila dodatek k dobrodelnemu skladu, ki ga bo Botrstvu v športu namenil glavni partner projekta Allianz. Vsota vseh preplezanih smeri v 24 urah lahko seže do 20 tisoč evrov.

"Če Janji resnično uspe preplezati vseh sto smeri, smo v Allianzu pripravljeni povišati znesek za donacijo na 35 tisoč evrov," je na novinarski konferenci napovedala Marijana Jakovac, izvršna direktorica Allianza v Sloveniji in na Hrvaškem.

Od leve: Marijana Jakovac, izvršna direktorica Allianza v Sloveniji in na Hrvaškem, Janja Garnbret in Doris Rojo, predstavnica Zveze Anita Ogulin

Botrstvo že zdaj podpira sto mladih športnikov in športnic

Projekt Botrstvo v športu, ki poteka pod okriljem Zveze Anita Ogulin, Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter Olimpijskega komiteja Slovenije, že letos pomaga sto mladim športnikom in športnicam.

"Sredstva so razdeljena v obliki mesečnih štipendij za mlade športnike, ki jih po športnem kriteriju potrjuje Olimpijski komite Slovenije, po socialnem pa Zveza Anita Ogulin. V želji po še večji transparentnosti in vidnosti projekta smo pred kratkim zagnali tudi prenovljeno spletno stran www.botrstvovsportu.si. Veseli nas, da tako globalno prepoznavni športniki, kot je Janja, sprejemajo vlogo ambasadorjev. To vsem nam in na koncu koncev mladim športnikom daje dodaten zagon," je bistvo projekta Botrstvo v športu povzela Doris Rojo, predstavnica Zveze Anita Ogulin.

Projekt lahko podprete tudi z SMS sporočilom JANJA5 ali JANJA10 na 1919 in tako donirate 5 oz. 10 evrov.

Intervju z Janjo Garnbret si boste na Sportalu lahko prebrali jutri.