Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju bo že četrto leto v Kopru. "Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru je največji poletni športni dogodek v Sloveniji, je zelo dobro sprejeta, z bogatim spremljevalnim programom pred in po dogodku pa je doživetje za vso družino. Lani so jo tekmovalci in ekipe izmed vseh tekem svetovnega pokala ocenili z najvišjo oceno, Mednarodna zveza za športno plezanje pa je potrdila, da bo tekma v Sloveniji zagotovo še štiri leta, do vključno leta 2028," je dejal vodja tekmovanja Matej Planko.

Foto: Grega Valančič "To je potrditev dobrega dela na različnih ravneh, kar letos nadgrajujemo še s sodelovanjem z neprekosljivo Janjo Garnbret, saj bo del sredstev od prodaje vstopnic namenjen Botrstvu v športu, katerega ambasadorka je," je poudaril Planko.

Koper je že vse od začetka priljubljeno tekmovalno prizorišče kraljice vertikale Janje Garnbret, ki je pred domačimi navijači lani drugič zmagala po vrsti in sklenila sezono, v kateri je slavila na prav vsaki tekmi, na kateri je nastopila, vključno z olimpijskimi igrami v Parizu. "Svetovni pokal v Kopru je vedno nekaj posebnega, skupaj z energijo domačega občinstva in bližino morja - vse to naredi Koper izjemno prizorišče tako za plezalce kot za gledalce. Letos morda še bolj, saj bom manj tekmovala. In ker bo to moja zadnja tekma svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom," se že veseli najuspešnejša športna plezalka vseh časov.

Garnbret bo dva tedna pred koprsko preizkušnjo, 22. in 23. avgusta, v Plezalnem centru Slovenska Bistrica pripravila tudi dobrodelni 24-urni plezalni maraton. Na njem se bo tudi sama preizkusila ter skušala preplezati kar 100 smeri, torej vse smeri, ki so na voljo v tem centru.

Vstopnice za tekmo SP v športnem plezanju Koper 2025 so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Odrasli bodo za enotno vstopnico za oba večera odšteli 25 evrov, otroci in mladostniki 12 evrov. Člani Planinske zveze Slovenije in prebivalci Mestne občine Koper imajo popust.