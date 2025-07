Luka Potočar sedmi v Chamonixu

Športni plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Chamonixu zasedel sedmo mesto v težavnosti. Še bolj mu je kazalo pred tem, saj je bil v kvalifikacijah peti, v polfinalu pa šesti. V finalu je prišel do 31. oprimka.

Vrh je dosegel le zmagovalec Sorako Anraku z Japonske, drugi je bil z višino 43+ Italijan Filip Schenk, tretji pa še en Japonec Satone Yoshida z višino 39+.

"Seveda smo upali na več. Luka do padca ni slabo plezal. Prehoda s previsa na zadnjo plato pa se je lotil nekako nerodno. Ni se mu uspelo stiščati naprej in iz tega položaja se mu ni uspelo rešiti. Nekaj časa je vztrajal, a ni šlo. Morda je bil kriv samo en premalo odločen gob. Ravno od tega dela naprej, kjer je padel, pa je bila smer zanj dobra in lahko bi pokazal kaj več," je finalni nastop pokomentiral selektor Gorazd Hren.

V skupnem seštevku pokala je Potočar napredoval na deveto mesto, vodi Španec Alberto Gines Lopez pred Japoncema Yoshido in Anrakujem.

V ženski konkurenci so Slovenke obstale v polfinalu. Tretja iz kvalifikacij Rosa Rekar je bila znova najboljša med Slovenkami, a je bila s 16. mestom prekratka za zadnje dejanje današnje tekme.

Rekar je dosegla višino 29+, z isto višino je mesto za njo tekmovanje končala Lučka Rakovec. Tretja Slovenka Lucija Tarkuš je bila z višino 26 na 22. mestu.

Jennifer Buckley se je za las izmuznila uvrstitev v polfinale, saj je zasedla nehvaležno 25. mesto. Mia Krampl je kvalifikacije končala na 30., Sara Čopar pa na 36. mestu v konkurenci 78 športnih plezalk.

Potočarjeva reprezentančna sotekmovalca Lovro Črep in Milan Preskar sta si na kvalifikacijski preizkušnji razdelila 58. mesto med 88 tekmovalci.

Žensko tekmo je dobila Korejka Chaehyun Seo pred Američanko Annie Sanders in Britanko Erin McNeice.

