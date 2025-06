"Tri dekleta v finalu, zdaj smo že nekaj časa čakali na ta uspeh in res sem ga vesel. Smer je bila zahtevna, tudi pri Janji, ki je zasluženo zmagala, se je to videlo," je po nedeljskem finalu težavnosti v Innsbrucku, v katerem je Janja Garnbret premagala vso konkurenco, Rosa Rekar osvojila četrto mesto, Lučka Rakovec pa osmo, dejal slovenski selektor Gorazd Hren, ki se je v finalu želel pritožiti. Garnbret pa je ob tem dodala, da je kljub utrujenosti uživala.

Prvič po olimpijskem zlatu so gledalci lahko na tekmah znova videli najboljšo športno plezalko Janjo Garnbret, ki je v Innsbrucku še četrtič slavila dvojček zmag. Po petkovi zmagi na balvanih je v nedeljo zmagala še v težavnosti.

V ženskem finalu so postavljavci pripravili zahtevno smer, na kateri gledalci niso videli vrha. Garnbret je, potem ko je odlično opravila že s sobotnimi kvalifikacijami in polfinalom, tudi v finalu pokazala svojo prevlado in zmagala z doseženo višino 41 ter se po dolgi odsotnosti zmagovito vrnila v svetovni pokal. Po finalnem nastopu je Korošica strnila svoje vtise in poudarila, da je kljub utrujenosti uživala.

Foto: Ana Kovač "Finalni nastop je bil za položaj, v katerem sem bila, fantastičen. Moram reči, da sem se po treh dneh tekmovanja počutila izjemno utrujeno, ampak sem si rekla, daj vse od sebe, pokaži dobro borbo in kakorkoli bo, bo super. Za po devetih mesecih tekmovalnega premora se ne smem nič pritoževati nad tem, kako sem plezala, ker je to, kar sem naredila, odlično. Smer je bila fantastična, uživala sem, bila je težka, tudi na ogledu je bila videti težka. Vem, da uživam v takih smereh. Nimam se kaj za pritoževati, bilo je super. Hvala Innsbruck," je misli po drugi zmagi konec tedna strnila Garnbret, ki je slavila z doseženo višino 41.

Za Korošico je bila to 48. zmaga v svetovnem pokalu, 30. v težavnosti, s katero je izenačila rekord Jain Kim iz Južne Koreje po številu zmag v svetovnem pokalu v eni disciplini.

Rekar: Morda bi lahko naredila še tisti gib, a dobila sem izkušnjo več

V finalu sta nastopili še dve Slovenki, Rosa Rekar (31+) je končala neposredno pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu, povratnica na tekme Lučka Rakovec (19+) pa na osmem mestu. Drugo mesto je osvojila Italijanka Laura Rogora (33), tretje pa Britanka Erin McNeice (32+).

"Morda bi lahko še naredila tisti gib in bi lahko še malo nadaljevala. Sem vseeno vesela, da sem lahko plezala v finalu in in dobila eno izkušnjo več," je po četrtem mestu dejala Rosa Rekar. Foto: Grega Valančič/PZS

"Med ogrevanjem v izolacijski coni sem bila sproščena in sem se zelo veselila, da grem plezat. Potem pa sem bila na steni med plezanjem mogoče pikico nervozna, ampak sem uživala. S svojim plezanjem v finalu sem zadovoljna, zdi se mi, da sem dobro odplezala. Če bi v delu, kjer sem padla, izbrala malo bolj optimalno postavitev, bi sicer lahko mogoče še naredila tisti gib in bi lahko še malo nadaljevala. Sem vseeno vesela, da sem lahko plezala v finalu in in dobila eno izkušnjo več," je po četrtem mestu za Planinsko zvezo Slovenije dejala Rekar.

Lučka Rakovec je bila osma. Foto: Grega Valančič/PZS

Hren vesel trojice v finalu, v katerem se je želel pritožiti

"Hotel sem se pritožiti, ampak so rekli, da je nesmiselno, ker bo odločitev takšna, kot je," pravi Gorazd Hren. Foto: Grega Valančič "Moram reči, da sem nad težavnostjo v Innsbrucku navdušen, tri dekleta v finalu, zdaj smo že nekaj časa čakali na ta uspeh in res sem ga vesel. Smer je bila zahtevna, tudi pri Janji se je to videlo. Plezala je mnogo bolje kot vsa ostala dekleta in zasluženo zmagala. Rosa je bila res blizu stopničkam. Zdi se mi, da je bila Erin že iz stene, pa je nekako še naredila tisti gib, da je prehitela Roso, nato pa smo imeli še situacijo z Lauro Rogoro, ki ni vpela kompleta in je nadaljevala s plezanjem. Na koncu smo se majčkeno zataknili, malo tudi skregali, kje je zadnja pozicija, od kje je še možno vpeti komplet, ker za nas bi to pomenilo, da bi bila Rosa tretja. Na koncu so se postavljavci odločili, da je bilo s tega oprimka, na katerem je zaključila, še možno vpeti komplet, žal se ni izšlo v naš prid. Hotel sem se pritožiti, ampak so rekli, da je nesmiselno, ker bo odločitev takšna, kot je. Kakorkoli, mislim da smo lahko zelo zadovoljni, tri dekleta v finalu, prvo, četrto in osmo mesto. Res sem vesel," je v izjavi za Planinsko zvezo Slovenije dejal selektor Gorazd Hren.

V moški konkurenci v finalu ni bilo Slovenca, Luka Potočar je osvojil 11. mesto.