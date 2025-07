"Pred devetimi meseci sem se umaknila. Ne le od tekmovanj, ampak tudi od nenehnega lova na še več. Od perfekcionizma. Od teže, da moram biti vedno močna. Od hrupa, pritiska in stopničk sem se umaknila iz globokega spoštovanja do svojega telesa, uma in dobrega počutja," je na družbenem omrežju zapisala najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret in športnikom dala vedeti, da sta počitek in skrb za mentalno zdravje nujna.

Olimpijska prvakinja Janja Garnbret se je pretekli konec tedna prvič po osvojenem olimpijskem zlatu vrnila v tekmovalni ritem in v Innsbrucku slavila zmago tako na balvanih kot v težavnosti.

Dva dni zatem je v čustvenem zapisu na družbenem omrežju dala vedeti, da se je morala umakniti iz poolimpijskega trušča, ter tudi druge spodbudila, naj poslušajo svoje telo in um.

"Vrnila sem se močnejša v vseh pogledih. Bolj prizemljena. Bolj hvaležna."

"Pred devetimi meseci sem se umaknila. Ne le od tekmovanja, ampak tudi od nenehnega lova po še več. Od perfekcionizma. Od teže, da moram biti vedno močna. Umaknila sem se od hrupa, pritiska in stopničk iz globokega spoštovanja do svojega telesa, uma in dobrega počutja. Ne bom lagala ... Bila sem živčna. Bom to še vedno imela rada? Se bom še vedno počutila kot jaz? Vse se mi je zdelo neznano in hkrati znano. Pri tej vrnitvi ni šlo za to, da bi karkoli dokazala. Gre za to, da sem opustila potrebo po nenehnem dokazovanju. Šlo je za to, da sem se vrnila k nečemu, kar še vedno ljubim," je začela zapis 26-letnica.

"Vrnila sem se močnejša v vseh pogledih. Bolj prizemljena. Bolj hvaležna." Foto: Grega Valančič

Dejala je, da se je domov sicer vrnila z dvema zlatima medaljama, a da je najpomembnejše to: "Da sem se vrnila močnejša v vseh pogledih. Bolj prizemljena. Bolj hvaležna. Bolj človeška."

"Tistim, ki so mi v moji odsotnosti nudili prostor – hvala. Plezalcem, ki mislijo, da morajo biti nepremagljivi – ni vam treba biti. Počitek je del igre. Duševno zdravje je moč. In skrb zase ni premor v vaši zgodbi, ampak je del zgodbe. In hvala dekletu, ki si je drznilo počivati, ko je svet pričakoval njegovo zmago.

In ja ... Morda sem se ob vstopu počutila nekoliko zarjavelo, ampak nekako se je med oprimki veselje prebudilo in padec pred množico se ni več zdel tako strašljiv 😂😅," je zaključila Garnbret.