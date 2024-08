Pacient v ZD Ljubljana napadel zobozdravnico

"Takšno vedenje je nedopustno," je poudaril Kovačević in dodal, da število napadov narašča. Letos je bilo v ZD Ljubljana 104 prijavljenih nasilnih dogodkov, lani pa 92, je navedel.

Sprva je bil pacient do predlagane zobozdravničine terapije odklonilen, saj je "imel o zdravljenju svojo idejo". Z zobozdravnico sta se nato dogovorila, da bosta zdravila, kot je predlagala. Potem ko je prejel injekcijo anestetika, je bolnik postal agresiven, zobozdravnico je začel pljuvati, odrivati, žaliti, agresivno je pristopil do nje in ji grozil, da ji bo "razbil zobe".

Zobozdravnica se je odmaknila, poskušala umiriti položaj, nato pa v strahu pobegnila v čakalnico, kjer so ji pomagali pacienti. Bolnik je med odhodom iz ZD grozil, da bo zobozdravnico poiskal na domu in z njo obračunal. Po njegovem odhodu sta se z medicinsko sestro zaprli v ordinacijo, kjer sta počakali policijo, je še navedel Kovačević.

"Zaradi takšnih dogodkov osebje težje pomaga bolnikom"

"Ta dogodek je nesprejemljiv, vzbuja strah in velik stres za celotne ekipe," je dejal. Zobozdravnica je od tedaj zaradi strahu na bolniški. V ZD Ljubljana je zaposlenih 70 zobozdravnikov, vsak ima glavarino 1.500 bolnikov. Če je kdo od njih bolniško odsoten, njegovo glavarino začasno prevzamejo drugi zobozdravniki, je dejal.

Navedel je, da so morali samo v ZD Ljubljana – Center, kjer je zaposlen Kovačević, v zadnjih treh mesecih štirikrat klicati policijo. Razlogi so bili različni – od uničevanja pročelja stavb do nadlegovanja in groženj. "Zaradi takšnih dogodkov osebje težje pomaga bolnikom. Spoštovanje in zaupanje sta osnova, temelj in predpogoj za kakršnokoli terapijo," je dejal.

Zaposleni ne vedo, kako se zaključijo prijave

Povratne informacije, kaj se dogaja po prijavi, ne dobijo, je dejal. Edino, kar lahko naredijo sami, je, da proti takim bolnikom sprožijo postopek na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za zamenjavo zdravnika ali zobozdravnika.

Sicer pa ima ZD Ljubljana varovanje v vseh enotah, varnostniki redno patruljirajo tudi v dislociranih enotah, v vseh prostorih so nameščeni t. i. panic gumbi, v službi za nujno medicinsko pomoč pa imajo tudi žepne alarme, je navedel. ZD organizira tudi delavnice na temo komunikacije za pomiritev bolnikov, a v tem primeru je stvar potekala prehitro, zato se je zobozdravnica obrnila neposredno na policijo, je dejal.

"Razumem, da imajo bolniki težave, da so zaskrbljeni, zafrustrirani, da mogoče pričakujejo več, kakor jim mi lahko nudimo v danem trenutku, ampak pristati na to, da je nasilje kakršnakoli rešitev, ni dopustno," je še sklenil Kovačević.

Izjavo za medije o nasilju v ZD Ljubljana bo danes ob 13. uri podala tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.