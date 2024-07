Zdravniški sindikat Fides je danes na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti novele zakona o zdravniški službi, ki je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati med stavko. Ob tem so predlagali absolutno prednostno obravnavo ter začasno zadržanje spornih zakonskih določb do odločitve ustavnega sodišča.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides menijo, da so spremembe omenjenega zakona v nasprotju s slovensko ustavo, saj da grobo posegajo v ustavno pravico zdravnikov do stavke. Razširitev nabora storitev, ki so jih zdravniki dolžni opravljati med stavko, kot tudi zahteva po njihovi obvezni prisotnosti na delovnem mestu, predstavlja nesorazmeren poseg v pravico do stavke in s tem dejansko onemogoča izvajanje stavke, so poudarili v sporočilu za javnost.

Sindikati, ki zastopajo pravice delavcev, morajo po navedbah Fidesa imeti možnost učinkovitega izvajanja stavkovnih aktivnosti, kar vključuje tudi možnost prekinitev dela in organizacijo stavkovnih zborov. Omejitve, uvedene s spremenjenim zakonom, zdravnikom te pravice odvzemajo in s tem kršijo njihovo ustavno zagotovljeno pravico do stavke, so opozorili.

"Zahtevo smo vložili v interesu zaščite pravic stavkajočih zdravnic in zdravnikov. Pričakujemo, da bo ustavno sodišče na podlagi vložene zahteve prepoznalo prekomeren poseg v ustavne pravice zdravnikov ter sporne zakonske določbe razveljavilo," so še sporočili s sindikata.

Da bodo vložili pobudo za presojo ustavnosti, so v Fidesu napovedali že aprila, potem ko je DZ sprejel vladno novelo zakona o zdravniški službi. Novela med drugim določa, da mora biti zdravniki v času stavke na svojem delovnem mestu in izvajati zdravniško službo tako, da ni ogroženo zdravje ljudi ali premoženje oz. da ne nastajajo nepopravljive posledice. Novela je zdravnikom med drugim naložila tudi izdajanje bolniških potrdil, poleg izvajanja nujnih zdravstvenih storitev pa tudi izvajanje storitev stopnje zelo hitro.

Pred tem je vlada nabor storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke, razširila z odlokom, za katerega so v Fidesu prav tako zahtevali presojo ustavnosti in zakonitosti. A je ustavno sodišče pobudo zavrglo, saj da za začetek postopka ni izkazanega pravnega interesa.

Stavka sindikata Fides se je začela 15. januarja in je že pred časom postala najdaljša stavka slovenskih zdravnikov. V sindikatu so ob napovedi stavke decembra med drugim izrazili željo po sklenitvi dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerih bi določili karierno pot zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij z dvigom plač starejšim zdravnikom.