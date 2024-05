Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije in zdravniškega sindikata Fides so se sestali v sredo ter si izkazali medsebojno podporo v stavkovnih aktivnostih. V obeh sindikatih so prepričani, da so bila dosedanja pogajanja z vlado zaznamovana z zavajanjem, zakonskimi omejitvami stavke in neresnimi pristopi vlade.

Cilj srečanja sta bila predvsem izmenjava izkušenj ter podpora nadaljnjim aktivnostim pri zagotovitvi boljših delovnih pogojev in plačila, so po srečanju zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Polh: Enotni bomo močnejši in vlada nas bo morala jemati resno

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) Damjan Polh je poudaril, da je namen srečanja okrepiti enotnost in skupno prizadevanje za izboljšanje pogojev dela, ter povzel trenutno stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu. Poudaril je, da so pogoji za delo tam nevzdržni, zdravniki in zobozdravniki so preobremenjeni, slabo plačani ter delajo v neprimernih razmerah, kar vodi do množičnih odhodov v tujino ali v zasebni sektor. "Enotni bomo močnejši in vlada nas bo morala jemati resno," je še dodal.

Stanje na upravnih enotah je nedopustno

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk in sekretar Renato Romić sta medtem izpostavila nedopustno stanje na upravnih enotah, ki se kaže v velikih upravnih zaostankih, kadrovski podhranjenosti, nizkih plačah ter enormnih pritiskih tujcev na vrata in okenca upravnih enot.

Poudarila sta, da poseben problem predstavlja dušitev oziroma onemogočanje stavke, ki ga po njunem mnenju izvaja ministrstvo za javno upravo, ki od vodstev upravnih enot in od uslužbencev zahteva, da med stavko opravljajo vse naloge, ter tako nezakonito posega v pravico do stavke.

Stavka Fidesa traja od 15. januarja in je najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji do zdaj. Fides zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stališča glede stavkovnih zahtev sta vlada in Fides skušala zbližati tudi z mediacijo, a je bila ta neuspešna. Fides in vlada sicer nadaljujeta stavkovna pogajanja za zaprtimi vrati.

Na upravnih enotah so na razmere, s katerimi se soočajo, opozorili pred letom dni z enourno protestno prekinitvijo dela. Konec januarja letos je sledila stavka, ki se ji je v treh dneh pridružilo 41 upravnih enot. V stavki, ki je potekala od marca vsako sredo, so bili udeleženi zaposleni iz 55 upravnih enot. Zaposleni na 34 od 58 upravnih enot so s 15. majem začeli stavkati vsakodnevno do izpolnitve zahtev, na 13 upravnih enotah nadaljujejo stavkovne aktivnosti ob sredah. Na 11 upravnih enotah pa stavke ni. Vlada in sindikati sicer nadaljujejo stebrna pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, katerega ključni del je nova plačna lestvica.