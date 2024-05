Premier Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša sta si v soočenju na N1 izmenjala nekaj ostrih besed glede več kot 20 hišnih in osebnih preiskav, ki so jih danes zaradi suma oškodovanja gospodarske družbe kriminalisti med drugim opravili na sedežih Telekoma Slovenija in Nova24TV. Janša je Golobu očital zlorabo policije, Golob je to zanikal.

Janša je že pred soočenjem na družbenem omrežju X zapisal, da "Golobova policija" deset dni pred evropskimi volitvami izvaja "racijo na televiziji Nova24TV". Tudi v soočenju na N1 je Janša današnje preiskave označil za "škandal brez primere", ki po njegovem vzbuja sum na politično zlorabo policije, deloma pa tudi preiskovalnega sodstva.

Golob verjame, da se je policija preiskav lotila v skladu z zakonodajo

Golob je poudaril, da spoštuje neodvisno delo preiskovalnih organov in verjame, da se je policija preiskav lotila v skladu z zakonodajo in na podlagi dejansko ugotovljenih sumov. Poudaril je, da se v Sloveniji in Evropi danes srečujemo z resnimi izzivi na področju neodvisnosti medijev, še posebej takrat, ko je njihovo lastništvo v "nenavadnih rokah". Mediji, ki jih ustanovijo politične stranke, pa so po njegovem mnenju namenjeni propagiranju strankarskih idej.

Janša meni, da so preiskave na Nova24TV poskus zastraševanja in utišanja medija, ki vladi ni po volji

Janša mu je očital, da so preiskave na Nova24TV poskus zastraševanja in utišanja medija, ki vladi ni po volji, Golob pa mu je odvrnil, da niso povezane z medijsko svobodo, pač pa z načinom financiranja. "Milijoni iz državnega podjetja so šli na točno en strankarski medij. Ko bo to jasno, bo zgodba verjetno drugačna tudi v javnosti," je še dejal Golob.

Janša je ugovarjal, da je Nova24TV ni strankarski medij, da je registriran in da stranka z njim ne upravlja neposredno, člani pa so prispevali le začetni kapital. "Je pa to medij, ki je kritičen do te vlade in ki je je naklonjen sedanji opoziciji. In to vas moti," je dejal.

Golob se je odzval tudi na Janšev očitek, da današnje preiskave vzbujajo sum politične zlorabe državnih organov, in dejal, da se je to dogajalo v času Janševega mandata, ko so z zlorabo državnega organa, urada za preprečevanje pranja denarja, brskali po bančnih računih, med katerimi so bili tudi bančni računi novinarjev in medijskih lastnikov.

Janša pa je dejal, da bi bilo mogoče Golobovi interpretaciji današnjih preiskav celo verjeti, če ne bi pred tem med drugim pozival, da je treba policijo očistiti janšistov, če ne bi bilo zamenjave ministrice, ki se je temu uprla, in direktorja policije, ki se je temu uklonil.

Golob pa je ponovil, da ves čas govorimo o sumu zlorabe nezakonitega pridobivanja finančnih sredstev.

Policija opravila preiskave, kaznivega dejanja osumljenih osem fizičnih oseb

Kriminalisti so danes zaradi suma oškodovanja gospodarske družbe na podlagi sodne odredbe opravili več kot 20 hišnih in osebnih preiskav, med drugim na sedežih Telekoma Slovenija in Nova24TV. Predmet preiskav naj bi bilo nesorazmerno visoko nadomestilo za distribucijo programov, ki ga je Telekom plačeval mediju Nova24TV, protipravna premoženjska korist naj bi presegla tri milijone evrov. Kaznivega dejanja je osumljenih osem fizičnih oseb. Policija je zavrnila očitke iz vrst SDS o politični motiviranosti preiskav.