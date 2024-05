Policija na Telekomu in na sedežu Nova24TV, preiskave na območju več policijskih uprav

Policija je danes v jutranjih urah izvedla hišno preiskavo na sedežu Telekoma Slovenije, ki pa, kot so sporočili iz družbe, ni osrednji predmet preiskave. Podrobnosti policija za zdaj ne razkriva, po neuradnih informacijah naj bi preiskovali poslovanje TS z medijem Nova24TV. Kriminalisti so namreč tudi na sedežu Nova24TV, kjer so direktorju Borisu Tomašiču zasegli telefon in računalnik. Preiskava sicer poteka na območju več policijskih uprav, kar pomeni, da so med preiskovanci tudi drugi subjekti.