Mojca Šetinc Pašek: Naši sumi se potrjujejo

Člani preiskovalne komisije so pretekli teden sklenili tudi, da zoper dve gospodarski družbi in večje število fizičnih oseb podajo prijave na finančno upravo. Foto: STA

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, zaradi sumov krivega pričanja preučuje možnosti kazenske ovadbe posameznih prič. Medtem so poslanca SDS Zorana Mojškrca, ki ni hotel odgovarjati na vprašanja, kaznovali z denarno kaznijo, njegove domnevno sporne posle pa prijavili tudi pristojnim organom. Šetinc Paškova je še poudarila, da je bila ustanovitev preiskovalne komisije utemeljena, saj se ob zbiranju dokumentacije in zaslišanju prič potrjujejo vsi sumi o nezakonitem financiranju strank v medijih pred in med lanskimi parlamentarnimi volitvami.

Komisija je namreč Mojškrca zaslišala konec marca, vprašanja pa so se vrtela predvsem okoli njegovega nekdanjega podjetja Geopolar Zaščite, ki izdaja tudi medijska portala Utrip-Ljubljana in Notranjska.si, ter o sodelovanju z Boštjanom Averjem, enim od kandidatov SDS za položaje v gospodarstvu. Aver je namreč do julija 2021 vodil Komunalno podjetje Logatec, kjer je bil Mojškerc do nastopa poslanske funkcije nadzornik.

Iz ugotovitev komisije je razvidno, da je Mojškerc med drugim posloval z Averjem v času, ko je bil zdajšnji poslanec SDS nadzornik Komunalnega podjetja Logatec, Aver pa direktor podjetja, je danes pojasnila predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda). Ker je to v nasprotju z zakonom o integriteti, so člani komisije oba omenjena prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

"Prav tako bomo zaradi ugotovitev preiskovalne komisije, ki izhajajo iz zbrane in pregledane dokumentacije ter zaslišanja priče, primorani vsem drugim pristojnim organom odstopiti vso dokumentacijo in gradivo, ki ga hrani preiskovalna komisija v zvezi s posli poslanskega kolega in osebami, ki so bile z njim v povezavi," je napovedala Šetinc Paškova. Omenjeno dokumentacijo bodo tako posredovali finančni upravi, tožilstvu, policiji in KPK.

Šetinc Paškova: Ustanovitev preiskovalne komisije je utemeljena

Šetinc Paškova je sicer danes presodila, da je bila odločitev za ustanovitev preiskovalne komisije utemeljena, saj se ob zbiranju dokumentacije in zaslišanju prič potrjujejo vsi sumi o nezakonitem financiranju strank v medijih pred in med lanskimi parlamentarnimi volitvami. "Tudi zato se po mojem mnenju priče izogibajo zaslišanjem, neupravičeno manjkajo, tiste, ki pridejo, pa ne želijo odgovarjati na naša vprašanja," je prepričana.

Preiskovalna komisija, ki jo je DZ ustanovil lani konec junija, sicer zdaj začenja pregledovanje novega sklopa dokumentacije, ki so jo prejeli z vlade. Zaslišanje prič bodo nadaljevali 19. maja, ko bo pred komisijo vabljen nekdanji direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija. Do poletja namerava komisija pripraviti prvo vmesno poročilo z dotedanjimi ugotovitvami.