Požar ponoči razdejal znano slovensko podjetje

Gorenjski policisti so bili včeraj ob 23.10 obveščeni o obširnem požaru v enem izmed podjetij na območju Begunj na Gorenjskem. Zagorelo naj bi v podjetju Greenline Yachts. Nastala je velika premoženjska škoda.

Požar je gasilcem čez noč uspelo pogasiti. Po do zdaj znanih informacijah ni poškodovanih oseb. Le eden izmed gasilcev je zaradi vdihanega dima potreboval zdravniško pomoč in je že v domači oskrbi. Ko bodo gasilci zaključili svoje delo in bodo razmere varne, bodo kriminalisti začeli ogled kraja požara.

Vzrok požara, višina premoženjske škode in vse okoliščine požara še niso znane in so predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.