Uprava za zaščito in reševanje je na območju celotne države zaradi zaostrenih sušnih razmer z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Do preklica so prepovedani kurjenje in ognjemeti. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta izvajala poostren nadzor.