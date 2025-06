Pozor: Petrol bo danes za eno uro zaprl bencinske črpalke zunaj avtocest

Družba Petrol bo danes med 12. in 13. uro zaradi uredbe o regulaciji cen goriv protestno zaprla prodajna mesta zunaj avtocest. Med zaprtjem bodo zagotovili nemoteno oskrbo z gorivi za vse intervencijske službe, so napovedali.

"Gre za odziv na dolgotrajno in za poslovanje škodljivo regulacijo cen goriv, ki resno ogroža vzdržnost dejavnosti prodaje naftnih derivatov," so zapisali v Petrolu.

V družbi so že v ponedeljek začasno zaprli prodajna mesta Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren. Ta bodo zaprta, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje, so napovedali.

V obdobju začasnega zaprtja štirih prodajnih mest in v času današnjega enournega zaprtja bodo prodajna mesta zaprta v celoti. To pomeni, da bo začasno prekinjena tudi ponudba pripadajočih storitev, kot so trgovina na prodajnem mestu, avtopralnice, električne polnilnice in druge dodatne storitve, razen poštnih.

Opozorila o ogroženi poslovni vzdržnosti in zamrznjenih investicijah

Z obema ukrepoma Petrol opozarja, da nova regulacija ogroža poslovno vzdržnost maloprodajne mreže, razvojne načrte družbe in prispevek k energetski tranziciji v Sloveniji. Ob tem je podjetje v petek med drugim napovedalo še zaustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev vseh izplačil sponzorskih in donatorskih sredstev ter revizijo vseh dobaviteljskih pogodb.

Družba od vlade pričakuje, da vzpostavi pravni okvir, ki bo omogočal konkurenčno in vzdržno poslovanje ter razvojne investicije. Poziva k iskanju rešitev, ki bodo omogočile stabilno oskrbo z energenti in vzdržno poslovanje tudi v prihodnje.

Vlada odgovarja: družbena odgovornost in kritika požrešnosti

Na vladni strani so se medtem v odzivu sklicevali na družbeno odgovornost podjetja.

"Petrol kaže vsem prebivalcem, za kaj jim v resnici gre. Za navadno požrešnost po dobičku in da jim ljudje enostavno niso pomembni," se je v ponedeljek tako odzval premier Robert Golob. Po njegovih besedah vlada dela za dobrobit ljudi, ne za dobičke kogar koli.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pa je poudaril, da ima Petrol pomembno vlogo v družbi. Ko se na novo regulacijo cen pogonskih goriv podjetje odzove z napovedmi o zmanjšanju obsega storitev in podpore skupnosti, se po ministrovem mnenju postavi vprašanje razumevanja njegove vloge v skupnosti.