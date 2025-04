V novomeški bolnišnici so moškemu med rutinsko laparoskopsko operacijo maja 2019 po nesreči prerezali žolčevod. Od bolnišnice in zavarovalnice je s tožbo terjal odgovornost. Po zaslišanju izvedenca medicinske stroke, ki je potrdil, da je šlo za strokovno napako, sta strani sklenili sodno poravnavo v višini 43.843 evrov, poročajo mediji.

Moški je imel po operaciji številne zdravstvene težave. Več kot sedem mesecev po posegu so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana po številnih preiskavah ugotovili, da so mu v novomeški bolnišnici po nesreči prerezali desni žolčni vod, zaradi česar se mu je žolč izlival v trebušno votlino, poročata časnika Delo in Slovenske novice.

Po končanem zdravljenju se je odločil za tožbo proti Splošni bolnišnici Novo mesto, s katero je zahteval 85 tisoč evrov. Da je šlo za strokovno napako pri prvi operaciji, je potrdil sodni izvedenec za medicino Andraž Glavič, ki ga je najel tožnik in se na podlagi njegovega mnenja odločil za tožbo.

Če bi poškodbo opazili, bi bile posledice blažje

Izvedenec je poudaril, da se poškodbe žolčnih vodov kljub vsej skrbnosti dogajajo tudi zelo izkušenim operaterjem. A če se med operacijo posumi na tako poškodbo, je treba ugotoviti, kakšna je, in jo sanirati, če ima operater takšne izkušnje, drugače pa je treba kontaktirati oddelek za hepatobiliarno kirurgijo in se dogovoriti za premestitev.

Če bi poškodbo desnega žolčnega voda prepoznali že med prvo operacijo v Novem mestu, bi morali bolnika premestiti v Ljubljano. Takšno operacijo bi bilo treba narediti v nekaj dneh, eno leto kasneje je bila zaradi zarastlin zahtevnejša, je na sodišču poudaril sodni izvedenec medicinske stroke, specialist abdominalne in splošne kirurgije Aleš Tomažič. Po zaslišanju Tomažiča sta se tožnik in bolnišnica odločila za poravnavo.

Skoraj 44 tisočakov odškodnine

"Pravdni stranki sta sklenili sodno poravnavo, v kateri sta se dogovorili, da Zavarovalnica Sava tožniku za nepremoženjsko in z njo povezano premoženjsko škodo ter zakonske zamudne obresti izplača 43.843 evrov. Prav tako sta se dogovorili, da mu za izgubo zaslužka za čas od 1. januarja 2020 do 31. maja 2021 plača 882 evrov. Rentnemu zahtevku se je tožnik odpovedal. Druga toženka se je tožniku zavezala plačati stroške pravdnega postopka v višini 5.319,80 evra," je za Delo in Slovenske novice pojasnila začasna predsednica Okrožnega sodišča Novo mesto Tatjana Plut.