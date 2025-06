"Rokenrol familija! 13 koncertov Razelektrene turneje in nekaj električnih 'špilov' v pomladanskem delu je za nami. Zaradi moje zoprne kile včasih ni bilo prav lahko čisto do konca 'pritisniti', ampak dali smo vse od sebe in imeli smo se res čudovito z vami," je na omrežju Instagram zapisal Meglič. Dodal je, da je "mašina zdaj 'poštimana', sledi poletno okrevanje, potem se pa čez dva meseca spet vidimo".

Ob zapisu, ki ga je pospremil s tremi fotografijami iz bolnišnice, so mu njegovi sledilci in oboževalci v komentarjih zaželi uspešno okrevanje in obilico zdravja.

Skupina Siddharta je tako zaključila večino koncertov njihove turneje Razelektreno, konec avgusta jih čaka še nastop na Ptuju, obletnico ob 30. letu delovanja pa bodo slovesno praznovali v začetku novembra v Areni Stožice, ki je že razprodana. Ob jubileju so nedavno izdali tudi serijo podkastov Pot do X , ki je nastala v produkciji Vala 202, v desetih delih pa so člani zasedbe obudili svojo glasbeno pot od začetkov do danes.

