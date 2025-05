Siddharta je s krajšim koncertom na strehi Radia Slovenija pospremila serijo podkastov Pot do X, ki je v produkciji Vala 202 nastala ob 30-letnici skupine. V desetih delih so v sodelovanju z avtorjem serije Goranom Vojnovićem člani zasedbe obudili svojo glasbeno pot od svojih začetkov dalje. Spominov je veliko, pravijo glasbeniki.

Kot je za STA povedal član skupine Primož Benko, je v nizu podkastov predstavljena njihova celotna zgodba, od začetkov, prvih demo posnetkov, prvih nastopov, težav z opremo, prvih vzponov in padcev: "Veliko smo se pogovarjali, malo tudi poslušali vmes. V teh desetih delih je zapisano, kaj smo napravili v teh 30 letih."

Trije od desetih podkastov so že objavljeni in kot sta ocenila Tomi in Boštjan Meglič, je Vojnović, ki je tudi režiser, z občutkom peljal njihovo zgodbo. Imeli so deset ur pogovorov, a spominov je več, kot so jih obudili v tem nizu. "Tu so najbolj zanimive zgodbe, teh pa je ogromno," sta dodala.

Misel na oboževalce in tiste, ki bodo to šele postali

Niz podkastov so na strehi Radia Slovenija napovedali z nekaj skladbami iz celotne kariere, med katerimi so bile tudi najbolj prepoznavne, kot sta Platina in Ledena. Kot je ob tem pojasnil avtor in scenarist serije Goran Vojnović, se je njegova zgodba s Siddharto začela z videospotom Pot v X, ki je bil prvi singel skupine leta 1999. Podkaste je pripravil z mislijo na oboževalce skupine in na tiste, ki bodo to šele postali.

"Od preganjanja po gozdovih do kitare iz kartona, od pletenih puloverjev do črno nalakiranih nohtov, prek razprodanih zelenic Bežigrada in preizkušnje v Stožicah, do vseslovenskega banda, ki je razvozlal spremenljivko X," piše v napovedi podkastov. Skupina, v kateri deluje še Jani Hace, je od nastanka leta 1995 postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih rock zasedb. Trenutno koncertirajo v okviru turneje Razelektreno, obletnico pa nameravajo obeležiti novembra v Stožicah.

