Domačini Zagorja ob Savi imajo razlog za veselje. Po letu in pol jih je namreč obiskal zmagovalec letošnje Dirke po Španiji Primož Roglič, ki so ga sprejeli z evforijo in navdušenjem, pri tem pa v en glas vzklikali njegovo ime. "Skoraj bi zbežal, ker so tako kričali Roglič," se je pošalil. In dodal: "Hvala vsem, da ste kljub ne sončnemu vremenu prišli in lahko skupaj proslavljamo." Na dogodku je omenil tudi možnost, da bi prihodnje leto njegov Zlati krog videli prav v domači Zagorski dolini. Posnetek s sprejema si oglejte zgoraj.

Štirikratnega in aktualnega zmagovalca Dirke po Španiji so Zagorjani pozdravili z navdušenjem in bučnim aplavzom. Kljub slabšemu vremenu se je zbrala večja množica ljudi, ki je želela pozdraviti nekdanjega someščana in se mu zahvaliti ter čestitati za vse dosežke.

"Kot otrok si ne bi mogel predstavljati, da se mi bodo dogajale stvari, ki se dogajajo," je povedal Primož Roglič in se zahvalil za vse čestitke in podporo. Na vprašanje, kdaj se bo začel zavedati, kako ponosni so domačini na njegove dosežke, je odgovoril: "Upam, da nikoli, ker ne razmišljam veliko za nazaj, raje gledam naprej. Vedno gledam na nove priložnosti, ker nam jutri ponuja možnost, da ga oblikujemo po svojih željah."

Njegov fokus ostaja isti

Spregovoril je tudi o tem, ali je bil letošnji začetek Dirke po Španiji drugačen od preteklih, glede na to, da je zamenjal ekipo. "Vsaka situacija je nova, vedno so potrebni drugačni pristopi in improviziranje. Ponovno nam je uspelo zmagati in vesel sem, da nam je uspelo. Nova ekipa, novi ljudje, dirke in rezultati pa so isti. Fokus ostaja isti," je poudaril.

Kot je še povedal, se konca sezone in začetke nove ne veseli najbolj, saj zdaj, ko ima otroke, opazi, kako hitro beži čas. "Poskušam se zavedati vseh trenutkov, ki so nam dani." Na vprašanje, kdaj ga bomo lahko spet videli dirkati, pa je odgovoril v svojem slogu: "Če ne drugega, vsaj naslednje leto takšen čas."

Omenil je tudi možnost, da bi prihodnje leto njegovo dobrodelno kolesarsko dirko Zlati krog izvedli prav v domači zagorski dolini. "Upam, nisem pa samo jaz tisti, ki odloča." Se je pa zagorski župan Matjaž Švagan strinjal z njegovo idejo in potrdil, da povabilo velja.

Primož Roglič in njegova fundacija sta ob dogodku pripravila tudi presenečenje, najmlajšim so podarili kolesa, s katerimi bodo lahko kolesarili po novi kolesarski stezi, ki so jo poimenovali prav po Rogliču. Njegov prihod v domače kraje so pospremili tudi člani skupine Siddharta, katerih velik ljubitelj je Roglič, in zaigrali njegovo najljubšo pesem Pot v X.

Primož Roglič ob ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek in zagorskem županu Matjažu Švaganu Foto: Sa. B.

Ob zmagi so praznovali pozno v noč

V Zagorju je bilo veselo že ob Rogličevi septembrski zmagi na Vuelti, ko so osrednje krožišče v mestnem jedru in krožišče v Kisovcu pobarvali z rdečo barvo ter po celotni občini izobesili rdeče zastave. S pomočjo navijačev in podjetja Skitti so postavili tudi njegovo silhueto na kolesu ter zmago ob prižganih baklah praznovali dolgo v noč.

Desetkilometrska steza njemu v čast

Pred sprejemom na zagorski mestni ploščadi se je Roglič udeležil tudi slavnostnega odprtja desetkilometrske Kolesarske steze Primoža Rogliča in Parka Primoža Rogliča, ki ga je občina odprla v njegovem rodnem Kisovcu. V njem so predstavili dosežke slovenskega kolesarskega asa, ki je častni občan zagorske občine. Poleg že obstoječe konstrukcije olimpijskih krogov na zahodni strani parka so dodali napise z njegovimi dosežki, klopi in stojalo za kolesa ter stojalo z orodjem za popravilo koles.

Poleg 34-letnega Kisovčana sta zbrane nagovorila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in zagorski župan Matjaž Švagan. Švagan je današnji sprejem označil za praznik, ki so ga namenili Vuelti in otvoritvi kolesarske steze. "Hvala Primožu, ki se je odzval vabilu, da proslavimo te lepe dogodke. Še enkrat ti čestitamo za vse, kar si storil do danes in boš v prihodnje. Primož je naša zvezda, naš planet," je povedal.

Ministrica Bratrušek pa je dejala, da je izjemno ponosna, da lahko na odru stoji z "narodnim herojem Primožem". "Danes smo tukaj samo zaradi njega. Želim mu čestitati in se mu zahvaliti za vse, kar je storil in še bo. Ne vem, ali se zaveda, kako potne so naše dlani, ko gledamo njegove dirke," je še povedala.

Ob sprejemu kolesarskega asa v Zagorju je občina v sodelovanju s Filatelističnim društvom Trbovlje izdala spominsko znamko in razglednico ter poštni žig, ki obeležuje praznik zagorske doline. Vse poštne pošiljke, ki so jih na ta dan poslali z zagorske pošte, so opremili s tem poštnim žigom.



Hkrati so ob regionalni cesti v Zagorju, med mestnim krožiščem in nakupovalnim središčem Spar, postavili ulično razstavo, na kateri je mogoče skozi fotografije videti nekaj najvidnejših Rogličevih uspehov. V tamkajšnjem delavskem domu pa je od 17. oktobra do 2. novembra na ogled razstava fotografij kolesarske steze in filatelistična tekmovalna razstava na temo človekovega gibanja z naslovom Hitro, hitreje, najhitreje.

