Kako Primož Roglič komentira prevlado Tadeja Pogačarja v sezoni 2024?

Tadej Pogačar bo sezono 2024 znova končal kot prvi kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Za njim je sanjska sezona, sezona presežkov, v kateri izstopajo zmaga na Giru in Touru ter naslov svetovnega prvaka, za nameček pa še zmagi na spomeniku Liege-Bastogne-Liege in Lombardiji (četrtič zapored). Skupaj je to 25 zmag, skupno 88 v karieri. Kako presežno leto devet let mlajšega rojaka komentira 34-letni Primož Roglič in kam ga uvršča v piramidi profesionalnega kolesarstva?