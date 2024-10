"Iz dirke sem potegnil največ, kar sem lahko. Tadej je bil spet izjemen, jaz pa sem končal daleč pred ostalimi za mano. To je bilo nekako v skladu z razmerji na Touru," je po zadnji dirki svetovnega koledarja v sezoni ugotavljal Remco Evenepoel.

Dvakratni olimpijski prvak in svetovni prvak v vožnji na čas se je zavedal, da je bil Pogačar zanj danes premočan in se ni ujel na limanice, kot že mnogi Slovenčevi tekmeci skozi sezono, ko so kapetanu UAE Emirates poskušali slediti in pregoreli.

"Odpeljal se je na najbolj strmem delu klanca in takoj sem vedel, da ne smem slediti in pregoreti. Izkazalo se je, da je bila to prava odločitev. Po tem sem precej tvegal na spustu in tako sem lahko povečal svojo prednost pred Enricom Masom in Lennertom van Eetveltom," je Belgijec opisal dogajanje s klanca Colma di Sormano, kjer se je danes lomila dirka. "Če si drugi z velikim zaostankom za zmagovalcem, pa tudi veliko prednostjo pred tretjim, potem ni bilo storjene nobene napake," je še dodal zvezdnik moštva Soudal – Quick Step.

Priznal je, da je bila to sezona Tadeja Pogačarja. "To moram preprosto sprejeti. Tako je bilo vso sezono, kajne?" Foto: Guliverimage

Priznal je, da je bila to sezona Tadeja Pogačarja, ki je zbral osupljivih 25 zmag, osvojil trojno krono z zmagami na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu, pa za konec še četrtič zapored osvojil Lombardijo, ki je med petimi kolesarskimi spomeniki najbolj pisana na kožo odličnim hribolazcem. "To moram preprosto sprejeti. Tako je bilo vso sezono, kajne?"

A Pogačarjeva prevlada mu ni zlomila duha, prepričan je, da se lahko Slovencu naslednje leto približa. "Zdaj je treba trdo delati vso zimo in poskusiti zapolniti vrzel," je odločen. "Če ima kdo to v sebi, sem to jaz," samozavestno dodaja 24-letnik, številka dve svetovnega kolesarstva. "Moram samo ohraniti zaupanje vase in v ekipo ter ne izgubiti upanja."

