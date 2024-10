Po vnovični bravuri na Dirki po Lombardiji je še enkrat postalo jasno, da je Tadej Pogačar postavil kolesarski svet na glavo. Navdušuje s svojimi napadi in posledično solo vožnjami. Identičnemu scenariju smo bili priča na italijanskem spomeniku, ki ga je osvojil v velikem slogu. Četrtič zapored. Toda Dirka po Lombardiji je le vrh nepozabnega leta, v katerem je osvojil kar 25 zmag, vključno z obema največjima tritedenskima dirkama — Girom in Tourom. Občinstvo je navduševal z epskimi solo napadi, od 81 kilometrov dolge vožnje na Strade Bianche do izjemne predstave na svetovnem prvenstvu v Zürichu, kjer je napadel glavnino več kot 100 kilometrov pred ciljem. Njegova dominanca v sezoni, polni zmag in odmevnih predstav, je postavila nove standarde v kolesarstvu.

Kolesarski svet se klanja slovenskemu kolesarskemu šampionu Tadeju Pogačarju, ki premika meje mogočega v svetu vrtenja pedal na dveh kolesih. Njegovo dirkanje je videti kot v igricah. Kot bi pritisnil gumb, glavni akter pa bi nato neumorno začel vrteti pedala vse do cilja. A je to realnost in to v režiji Pogija, ki je spisal novo kolesarsko poezijo.

Pred njim le še legendarni Italijan

Njegovi napadi so epski. Že pred začetkom sobotnega dne je bilo jasno, kje bo napadel. Jasno je bilo, da bo to na zadnjem resnem vzponu Colma di Sormano. Vrh je bil 40 kilometrov pred ciljem. 48,5 km pred ciljem je skočil. Pričakovali so njegov napad, a mu ni mogel slediti nihče. Niti Remco Evenepoel, ki je v svojem tempu nadaljeval proti vrhu in nato do cilja, ki ga je prečkal kot drugi.

Iz metra v meter, kilometra v kilometer je povečeval prednost in se peljal proti četrti zaporedni zmagi na Dirki po Lombardiji, ki mu je tako pri srcu. Kakor tudi preostale italijanske klasike. Z današnjim uspehom je izenačil niz Fausta Coppija, ki mu je ta podvig uspel med letoma 1946 in 1949. Po številu skupnih zmag je Italijan še vedno na prvem mestu, saj je peti naziv najboljšega na tem spomeniku dodal še leta 1954.

Napadi, katerim se klanja kolesarski svet

Kolesarski svet se čudi Pogačarjevim napadom. Letos jih je zrežiral že kar nekaj. Najbolj prepričljiv napad je bil skoraj 102 kilometra pred ciljem svetovnega prvenstva v Zürichu, kjer je prikolesaril do tako želene mavrične majice.

V solo vožnji je nato peljal nekaj več kot 50 kilometrov. Zato pa je bila njegova najdaljša solo vožnja v letu 2024 znašala na italijanski klasiki Strade Bianche. Kar 81 kilometrov pred ciljem je skočil in se odpeljal sam novi zmagi naproti.

Najdaljša solo vožnja je bila na Strade Bianche, kjer je sam kolesaril 82 km. Foto: Guliverimage

Na Procyclingstats zbirajo podatke, koliko kilometrov je kdo od kolesarjev bežal pred glavnino sam ali v skupini. Leta 2020 so začeli s tovrstnim spremljanjem, a je treba v isti sapi dodati, da ne spremljajo vseh dirk tako podrobno. V spodnji tabeli lahko vidite pri Pogačarju napade (upoštevani so tisti, ki so daljši od 10 kilometrov), ki jih je v profesionalni karieri od leta 2020 naprej zrežiral.

Najdaljši napad se je zgodil na Dirki po Združenih arabskih emiratih leta 2021, ko je veter kmalu po štartu razbil glavnino na prafaktorje, Pogačar pa je s skupinico kolesarjev vozil sam od 105. kilometra naprej.

Tako se je veselil naslova svetovnega prvaka v Zürichu. Foto: Guliverimage

Od vseh napadov najbolj izstopata letošnja na Strade Bianche in svetovnem prvenstvu, ki sta bila nekaj posebnega. Tudi današnji na Dirki po Lombardiji sodi v kategorijo izvenserijskih.

Sanjska sezona, v kateri je spisal številne kolesarske poezije

Z današnjo novo bravuro se je zaključila sanjska sezona Tadeja Pogačarja. Nastopil je na enajstih dirkah, od tega dveh tritedenskih. Osvojil je tako Giro d'Italia kakor tudi Tour de France. Že prvo dirko sezone je odpeljal v velikem slogu z zmago na Strade Bianche. Prvi spomenik sezone Milano-Sanremo ga še vedno žuli, ker ga ni osvojil. Letos je bil tretji. Konec marca je zablestel na etapni Dirki po Kataloniji.

V sanjski sezoni je osvojil tudi Tour de France. Foto: Guliverimage

Aprila se je podal na belgijski spomenik Liege-Bastogne-Liege, kjer se je lani poškodoval. V velikem slogu ga je osvojil, kar je bila najboljša generalka za italijanski Giro, ki je sledil. Po tritedenski italijanski pentlji je zablestel še na slovitem Touru, nakar si je vzel čas za svetovno prvenstvo. Uvertura za Zürich sta bili kanadski veliki nagradi. Na VN Quebeca je bil sedmi, kar je njegova najslabša uvrstitev v letu. Na NV Montreala je prav tako napadel od daleč in ga še drugič osvojil.

Kolesarski svet se mu je klanjal ob vožnji, ki jo je prikazal na svetovnem prvenstvu v Zürichu. Čeprav mu je solo vožnja vzela veliko energije, se je odločil, da v zaključku sezone odpelje še tri italijanske klasike. Najprej je osvojil Giro dell'Emilio, kar mu je uspelo prvič v karieri, nato je organizator zaradi premočnega dežja predčasno prekinil dirko Tre Valli Varesine, novo poezijo pa je spisal še za konec na Dirki po Lombardiji.

Kar 25 zmag je zrežiral v letu 2024, če štejemo še etapne zmage na večdnevnih dirkah. Sezona bo šla v anale, z načinom dirkanja pa je konkurenci dal vedeti, da bodo morali storiti veliko, če se mu bodo skušali približati.

Napadi Tadeja Pogačarja

Datum Dirka km 2024-10-12 Il Lombardia 48.5 2024-10-05 Giro dell'Emilia 45.8 2024-09-29 World Championships ME - Road Race 100.8 2024-09-15 Grand Prix Cycliste de Montréal 34.8 2024-07-20 Tour de France | Stage 20 25.5 2024-07-19 Tour de France | Stage 19 41.7 2024-07-14 Tour de France | Stage 15 62 2024-07-12 Tour de France | Stage 13 25.4 2024-07-10 Tour de France | Stage 11 31.9 2024-07-07 Tour de France | Stage 9 30.2 2024-07-02 Tour de France | Stage 4 23.6 2024-06-30 Tour de France | Stage 2 13.2 2024-05-25 Giro d'Italia | Stage 20 38.5 2024-05-19 Giro d'Italia | Stage 15 15 2024-05-06 Giro d'Italia | Stage 3 51.5 2024-04-21 Liège-Bastogne-Liège 33.1 2024-03-23 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 6 65.5 2024-03-20 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 3 11.6 2024-03-19 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 2 14.2 2024-03-16 Milano-Sanremo 10.2 2024-03-02 Strade Bianche 82.1 2023-10-07 Il Lombardia 34 2023-09-14 Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini 50 2023-07-23 Tour de France | Stage 21 15 2023-07-06 Tour de France | Stage 6 61 2023-04-16 Amstel Gold Race 83 2023-04-02 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME 38 2023-03-24 E3 Saxo Classic 73 2023-03-18 Milano-Sanremo 13.5 2023-02-16 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 2 29 2022-10-08 Il Lombardia 19 2022-09-11 Grand Prix Cycliste de Montréal 10 2022-07-20 Tour de France | Stage 17 26.8 2022-07-13 Tour de France | Stage 11 23 2022-06-17 Tour of Slovenia | Stage 3 20 2022-06-15 Tour of Slovenia | Stage 1 57 2022-04-03 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME 42 2022-03-30 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME 42.3 2022-03-12 Tirreno-Adriatico | Stage 6 16 2022-03-10 Tirreno-Adriatico | Stage 4 12 2022-03-09 Tirreno-Adriatico | Stage 3 16 2022-03-05 Strade Bianche 48 2021-10-06 Milano - Torino 51 2021-10-05 Tre Valli Varesine 86 2021-09-12 European Continental Championships ME - Road Race 68 2021-08-29 Bretagne Classic - Ouest-France 20 2021-07-24 Olympic Games Road Race 37 2021-07-03 Tour de France | Stage 8 30 2021-03-14 Tirreno-Adriatico | Stage 5 14 2021-02-21 UAE Tour | Stage 1 105 2020-09-27 World Championships ME - Road Race 20 2020-08-16 Critérium du Dauphiné | Stage 5 101 Vir: Procyclingstats 2017.2

Rezultati Tadeja Pogačarja na spomenikih

Leto Spomenik Rezultat 2024 Il Lombardia 1. 2024 Liège-Bastogne-Liège 1. 2024 Milano-Sanremo 3. 2023 Il Lombardia 1. 2023 Liège-Bastogne-Liège Ni končal 2023 Ronde van Vlaanderen 1. 2023 Milano-Sanremo 4. 2022 Il Lombardia 1. 2022 Ronde van Vlaanderen 4. 2022 Milano-Sanremo 5. 2021 Il Lombardia 1. 2021 Liège-Bastogne-Liège 1. 2020 Liège-Bastogne-Liège 3. 2020 Milano-Sanremo 12. 2019 Liège-Bastogne-Liège 18. Vir: Procyclingstats

Rezultati Tadeja Pogačarja v letu 2024