Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je tokrat tekmecem odpeljal dobrih 48 kilometrov pred ciljem 255 kilometra dolge preizkušnje od Bergama do Coma. Slediti mu spet ni mogel prav nihče, njegovi tekmeci so se morali spet zadovoljiti z bojem za preostali dve mesti na odru za zmagovalce. Ti sta zasedla Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), ki je tekmecem ušel na spustu s Sorenta, in Italijan Giulio Ciccone (Lidl – Trek), ki je s Špancem Ionom Izagirrejem (Cofidis) v zadnjih kilometrih ujel in prehitel skupino s Pavlom Sivakovom, Enricom Masom in Lennertom Van Eetveltom.

Za Pogačarja je bila to 25. zmaga v neverjetni sezoni in 88. v profesionalni karieri. Še četrto leto zapored je sezono končal kot nesporna številka ena na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Dirka po Lombardiji 2024:

Cilj: Tadej Pogačar je še četrtič zapored osvojil Lombardijo in v imenitnem slogu zaključil šampionsko sezono.

Il poker è servito! Tadej Pogačar vince ancora Il Lombardia presented by @CA_Ita 👑



The poker is served! Tadej Pogačar takes his fourth Il Lombardia presented by @CA_Ita 👑



📸 La Presse | #ILombardia | @TamauPogi | @UAETeamEmirates pic.twitter.com/QJmBWitg6N — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

5,6 km do cilja - Pavel Sivakov se je odpeljal Van Eetveltu in Masu in napada tretje mesto na današnji dirki.

6 km do cilja - Pogačar ohranja prednost 2:40 pred Evenepoelom, 4:40 za Slovencem pa vozi trojica Sivakov, Mas in Van Eetvelt, ki ji grozi, da jo bo ujela večja skupina zasledovalcev.

8 km do cilja - Pogačar se je v zadnji klanec dneva San Fermo pognal 2:30 pred Evenepoelom in 4:30 pred skupino s Sovakovom, Masom in Van Eetveltom.

16 km do cilja - Sivakov je ujel Masa in Van Eetvelta, trojica vozi 1:33 za Remcom Evenepoelom, Belgijec pa za vodilnim Pogačarjem zaostaja že okrogli dve minuti.

22 km do cilja - Pogačar ima zdaj 1:34 prednosti pred Evenepoelom in 2:38 pred Masom in Van Eetveltom. Tej dvojici pa se približuje še Pogačarjev moštveni kolega Pavel Sivakov, ima le še 20 sekund zaostanka.

28 km do cilja - Pogačar vozi 1:13 pred Evenepoelom in 1:47 pred Masom ter Van Eetveltom.

🌈: “Hey, quanto ho di vantaggio?”

🎥: “SÌ”



🌈 “Hey, how much time on the chasers?”

🎥: “YES”#iLombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/nnPKrfZMO7 — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

36 km do cilja - Pogačar je na spustu s Sormana navijače prestrašil, ko je malce prehitro pripeljal v enega izmed ovinkov, a se je mojstrsko rešil iz težav. Vozi pa slabo minuto pred Remcom Evenepoelom, ki se je na spustu otresel Masa in Van Eetvelta. Belgijec sicer na spustu z divjo vožnjo veliko tvega.

🗣️ l’ultima Classica Monumento dell’anno chiama, il popolo del ciclismo risponde: che spettacolo sulla Colma di Sormano 😍



🗣️ the last Monument Classic of the year draws immense crowds on the Colma di Sormano 😍#iLombardia presented by @CA_Ita

🌈 @TamauPogi | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/OKYHEHKyap — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

42 km do cilja - Pogačar v svojem slogu neusmiljeno lomi tekmece in povečuje prednost, na vrhu Sormana je imel že več kot minuto naskoka pred Evenepoelom, Masom in Van Eetveltom.

47 km do cilja – Tadej Pogačar se je hitro prebil med preostalimi udeleženci ubežne skupine v vodstvo in zdaj vozi 34 sekund pred zasledovalno trojico, ki jo sestavljajo Remco Evenepoel, Enric Mas in Lennert Van Eetvelt. Slovenski as ima že minuti sekund prednosti pred naslednjo skupino, v kateri so Sivakov, Gaudu, Ciccone, Adria, Storer in Pellizzari.

Napad Tadeja Pogačarja:

-48,4 kms 🏁



Pogačar ha attaccato?

MAMMA MIA SÌ



Has Pogačar attacked?

HELL YEAH#iLombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/rs2bCblENR — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

48 km do cilja – Maurisseju se je v vodstvu pridružil še Nizozemec Thymen Arensman, Tadej Pogačar pa je sprožil silovit napad v glavnini! Vodilna dvojica ima le 20 sekund prednosti pred slovenskim šampionom.

52 km do cilja - Ob Pogačarju je na čelu glavnine ostal le še Pavel Sivakov, v vodstvo je iz preostanka ubežne skupine skočil Belgijec Xandro Meurisse, ki ima 23 sekund prednosti pred zasledovalci (med temi ni več Mateja Mohoriča) in 52 sekund pred glavnino.

Takole se je Pogačar na Sormanu znebil odvečne teže:

-52 kms 🏁



Pogačar ha già attaccato?

No, ma siamo sulla Colma di Sormano e si sta alleggerendo 😳



Has Pogačar attacked yet?

No, but we’re on the Colma di Sormano climb and he’s doing everything to lose any unnecessary weight 😳#iLombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/ga9NvD66MQ — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

56 km do cilja - Rudy Molard, Remy Rochas in Eddie Dunbar so se zdaj sami odpeljali v vodstvo, imajo pa še vsega 56 sekund pred glavnino. Na čelu te za Pogačarja zdaj tempo diktira Adam Yates. Kolesarji se vzpenjajo na Colma di Sormano (13,1 km, 6,5 %), zadnji daljši klanec dneva. Tik pred ciljem ob jezeru Como jih čaka še skok na San Fermo della Battaglia (2,8 km, 6,7 %).

66 km do cilja - Francoz Rudy Molard je poskupal za napadom nekoliko prebuditi skupino ubežnikov, a prednost te še naprej kopni in zdaj znaša le še 1:36.

69 km do cilja - Glavnina je zdaj 1:49 za ubežniki. Kolesarji imajo danes srečo z vremenom, v prvih urah dirke je bilo opaziti nekaj dežnih kapljic, nato je spet posijalo sonce, zdaj je cesta na nevarnih spustih povsem suha.

😍 il passaggio in vetta al Ghisallo, un qualcosa che ci mette i brividi ogni anno 🔔



😍 the race going through the top of Ghisallo, something that gives us goosebumps every single year 🔔#iLombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/jJ3ITfgx9W — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

78 km do cilja - Iz vodilne skupine je odpadel še Ekvadorec Harold Martin Lopez (Astana), glavnina pa zdaj zaostaja le še 2:20 za čelom dirfke.

83 km do cilja - Na vzponu na Madonna del Ghisallo je iz vodilne skupine odpadel še drugi Mohoričev kolega Damiano Caruso, dvajseterica pa za zdaj drži 3:12 prednosti pred glavnino. To še naprej vleče Rafal Majka, ob Pogačarju so še Pavel Sivakov, Marc Hirschi in Adam Yates.

↗️ Il Ghisallo comincia ora 🔥



↗️ The Ghisallo climb starting now 🔥#iLombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/NLAue6TvYy — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

90 km do cilja - Jan Christen se je iztrošil in popustil, zdaj glavnino vleče Rafal Majka, za njim pa so razvrščeni preostali Pogačarjevi pomočniki pri UAE Emirates. Tempo glavnine je oster, prednost ubežnikov se vztrajno topi in je zdaj padla na 3:35.

92 km do cilja - Kolesarji moštva UAE Emirates so spet zavzeli mesta na čelu glavnine, to zdaj spet vleče 20-letni Švicar Jan Christen. Prednost vodilne skupine pada, zdaj znaša 4:10.

Damiano Caruso je obdaril navijača:

🎉 È il suo compleanno oggi, ma @CarusoDamiano fa un regalo ai piccoli spettatori a bordo strada 😍



🎉 It’s his birthday today, but Damiano Caruso gives away a little gift to a young fan roadside 😍#iLombardia presented by @CA_Ita | @BHRVictorious pic.twitter.com/d73vs20Qwc — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

94 km do cilja - Kolesarji se spet vzpenjajo, začel se je klanec na Sella di Onigo (5,1 km, 5,6 %), takoj za tem jih čaka še Madonna del Ghisallo (8,1 km, 3,7 %), na čelo glavnine so se zdaj prebila moštva Soudal – Quick Step, EF Education – Easy Post, Pogačarjevi so se malce umaknili, prednost ubežnikov pa je padla na 4:35.

100 km do cilja - Glavnina se je nekoliko umirila, prednost ubežnikov je narasla na 4:45, nato pa se je na čelo glavnine postavila skoraj celotna ekipa UAE Emirates in zdaj stopnjuje tempo.

Kaj pravi Pogačar?

"Veselim se že konca sezone in zasluženega počitka. Imam nekaj načrtov brez kolesa, a najprej moramo opraviti s to dirko. Bomo videli, kako je z mojo formo, načeloma pa bi še morala biti dobra. Remco je zagotovo moj tekmec številka ena. Sam si želim predvsem uživati v dnevu in tej mavrični majici. Veliko je načinov, kako zmagati na tej dirki, bomo videli, kako hitro bo šlo na zadnji klanec," je pred startom povedal Tadej Pogačar.

110 km do cilja - Vodilna enaindvajseterica vozi 3:35 pred glavnino, na čelu te pa sta ves čas Jan Christen in Finn Fischer-Black iz Pogačarjeve ekipe UAE Emirates.

Kaj je povedal Remco?

"Boj s Tadejem bo težak, seveda, ampak, če ne poskusiš, ne moreš zmagati. Marsikdo ga bo poskusil premagati, tudi mi nismo izjema. Sam se bom na zadnji dirki sezone potrudil po najboljših močeh," je pred startom dirke povedal drugi najboljši kolesar na startni listi, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step). Evenepoel je letos v Parizu osvojil dve zlati olimpijski medalji v Zürichu pa postal svetovni prvak v vožnji na čas.

125 km do cilja – Iz vodilne skupine je odpadel Mohoričev kolega Antonio Tiberi, pa tudi Francoz Axel Laurence, enaindvajseterica pa zdaj vozi dobre tri minute pred glavnino.

134 km do cilja - Med ubežniki ni pravega sodelovanja, njihova prednost pred glavnino se tako ves čas giblje okoli dveh minut in v tem trenutku znaša 2:16. Na čelu glavnine so ves čas Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates. Do naslednjega resnejšega klanca kolesarje loči dobrih 35 kilometrov.

147 km do cilja - Pogačarjevi imajo za zdaj popoln nadzor nad dirko, na vrhu Valpiane je glavnina za ubežniki zaostajala 1:41.

Solidarnost, belgijski kolesar mošrva Soudal - Quick Step Mauri Vansevenant je takole dobil gel iz spremljevalnega avtomobila konkurenčne ekipe Visma | Lease a bike.

🍬 things you love to see: @MVansevenant99 helped with some gels by the @vismaleaseabike team car 🚗



🍬 queste sono le cose che ci piacciono: Mauri Vansevenant rifornito di qualche gel dall’ammiraglia della @vismaleaseabike 🚗#iLombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/J9uMSgcLhp — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

155 km do cilja - Pobudo v vodilni skupini so prevzeli kolesarji Bahraina, na čelu tempo pogosto diktira Matej Mohorič, dobri dve minuti za ubežniki glavnino vlečeta Pogačarjeva kolega Jan Christen in Finn Fischer-Black.

158 km do cilja - Kolesarji se že vzpenjajo na Valpiano (10,1 km, 6,3 %), Pogačarjevi na čelu glavnine zaostanek za ubežniki držijo okoli dveh minut, trenutno ta znaša 1:56.

165 km do cilja - Do vrha Berbenna je prednost ubežnikov padla na 1:45.

170 km do cilja – V ospredju sta se skupini ubežnikov združili, 23 vodilnih kolesarjev pa ima zdaj 2:20 prednosti pred glavnino. Na čelu te so kolesarji moštva UAE Emirates Tadeja Pogačarja.

#ILombardia🇮🇹



There's been a junction at the front with Kevin Vermaerke joining @martijntusveld as they now form a leading group of 23 👊🏻



With just under 170km the peloton are keeping tabs on things with the gap holding steady at around 2'25" ⏱️ pic.twitter.com/w6qoTg3aJq — Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) October 12, 2024

172 km do cilja - Na ravnini so se zasledovalci Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Gregor Mühlberger (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep), Kevin Vermaerke (dsm-firmenich PostNL), Tiesj Benoot (Visma | Lease a Bike), Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Bastien Tronchon (Decathlon AG2R – La Mondiale) in Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), vodilni skupini spet približali na 40 sekund, medtem ko glavnina zdaj vozi 2:48 za čelom dirke. Kaže, da se bosta skupini ubežnikov združili, Mohorič pa bo s Carusom dobil še drugega pomočnika.

177 km do cilja - Matej Mohorič, Antonio Tiberi (oba Bahrain Victorious), Daniel Felipe Martinez (Red Bull – BORA - hansgrohe), Eddie Dunbar (Jayco AlUla), Matteo Fabbro (Polti Kometa), Einer Rubio (Movistar), Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), Rémy Rochas (Groupama-FDJ), Harold Martin Lopez (Astana), Julien Bernard (Lidl-Trek), Martijn Tusveld (dsm-firmenich PostNL) in Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) zdaj vozijo 55 sekund pred skupino zasledovalcev in 1:37 pred glavnino. Bliža se že začetek vzpona na Colle di Berbenno (4,5 km, 6,3 %).

195 km do cilja - Do vrha Stelvina so se Mohoriču, Laurencu, Rochasu, Riveri, Bernardu, Tusveldu in Keldermanu pridružili še Daniel Felipe Martinez (Red Bull – BORA - hansgrohe), Eddie Dunbar (Jayco AlUla), Matteo Fabbro (Polti Kometa), Einer Rubio (Movistar) in Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), prednost dvanajsterice pred glavnino pa je presegla minuto. Na čelu glavnine dogajanje nadzoruje Pogačarjev UAE Emirates. Med obema skupinama je še enajst močnih zasledovalcev, ti vozijo 41 sekund za čelom dirke in slabe pol minute pred glavnino.

🚁 Gli iconici tornanti del Selvino, intitolati a vari campioni di queste zone: Gimondi, Savoldelli, Fidanza, i fratelli Algeri… 🏞️



🚁 The iconic Selvino hairpins: each one is dedicated to a cycling legend from Bergamo, such as Ivan Gotti 🏞️#iLombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/gCjorLfB6k — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024

203 km do cilja - Na drugem vzponu dneva Selvinio je v ospredju je sedem kolesarjev Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Rémy Rochas (Groupama-FDJ), Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek), Martijn Tusveld (dsm-firmenich PostNL) in Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike).

213 km do cilja - Skupina 20 kolesarjev skušajo narediti razliko. Wilco Kelderman, današnji kapetan Visme/Lease a Bike in Matteo Jorgenson sta glavna akterja. A verjetno ekipa UAE Team Emirates ne bo pustila pobegov. Preveč je v igri danes.

220 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Trenutno ima glavnino pod nadzorom Marc Hirschi, ki bo skušal Pogačarju pomagati do zmage.

11.05 - Attila Valter (Visma | Lease a Bike) se poskuša pridružiti trem ubežnikom.

11.00 - Prvi trije ubežniki. Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Giulio Masotto (Corratec-Vini Fantini) in Connor Swift (Ineos Grenadiers) imajo pol minute prednosti.

10.35 Pozdravljeni, začela se je Dirka po Lombardiji, kjer je glavni favorit za zmago naš Tadej Pogačar. Na štartu pa zaradi bolezni ni Jana Tratnika, so sporočili iz Team Visma.