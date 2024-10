Oče Tima Wellensa pod stresom zaradi Tadeja Pogačarja

Leo Wellens, oče belgijskega kolesarja Tima Wellensa, moštvenega kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates in njegovega tesnega prijatelja, je spregovoril o treningu s Pogačarjem, Matejem Mohoričem in svojim sinom, ki mu je povzročil kar precej stresa.

"Po naključju smo bili tam (v Monacu, op. a.) na podaljšanem vikendu, na krstu Timovega sina, čigar krstni boter sem," se je v pogovoru za Het Nieuwsblad spominjal Leo Wellens, nekdanji kolesar in oče belgijskega kolesarja Tima Wellensa.

"Tim me je že vnaprej prosil, če bi ga lahko v nedeljo spremljal z mopedom. Tak trening ima dodano vrednost, saj je način Timove vadbe zdaj drugačen kot prej. Če med treningom vedno vozite v 'zadržanem' tempu, potem se vaša hitrost nekoliko upočasni," je pojasnil gospod Wellens, ki pa sprva ni bil obveščen, da se mu bosta na treningu pridružila tudi Tadej Pogačar in Matej Mohorič. "Tim mi je dan prej nenadoma namignil, da bosta zraven tudi Pogačar in Mohorič. To me je malo streslo, ampak se je dobro končalo," se je smejalo Leu Wellensu.

"Fantje so vozili nekakšen ekipni kronometer. Na vsakih 200 ali 300 metrov so menjavali položaje. Trening je bil dokaj zahteven, saj sta kolesarja na drugem in tretjem mestu bolj izpostavljena vetru. Opravili smo dolg vzpon s hitrostjo od 30 do 35 kilometrov na uro. Kar naenkrat sem opazil, da Mohoriča ni več z nami," se je spomnil Wellens, "sta pa bila zraven Tim in Pogačar na svojem kolesu. Tik pod vrhom mi je Tim dejal, naj 'pritisnem gas do konca', vse do vrha vzpona. Pospešil sem na od 40 do 45 kilometrov na uro in po približno 500 metrih je moral popustiti tudi Tim. Za trenutek sem znižal hitrost, da se mi je pridružil Pogačar, in ga popeljal na vrh," je dogajanje na treningu konec avgusta obnovil Leo Wellens.

Tadej Pogačar bo spet na delu ta konec tedna, ko bo, tokrat v mavrični majici svetovnega prvaka, v družbi moštvenih kolegov Adama Yatesa, Pavla Sivakova, Rafala Majke, Marca Hirschija, Finna Fisherja Blacka in Jana Christena lovil svojo četrto zaporedno zmago na Lombardiji, zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, s čimer bi se na vrhu te lestvice izenačil s slovitim Italijanom Faustom Coppijem, ki je zapovrstjo slavil med letoma 1946 in 1949. To bo tudi zadnja uradna dirka za najboljšega kolesarja sveta v tej sezoni.

Primož Roglič je sezono že zaključil in ga na Lombardiji, v nasprotju s prvotnimi napovedmi, ne bomo videli. Od Slovencev bo na startu še Jan Tratnik (Visma-Lease a bike), ki se prihodnjo sezono seli k Rogliču, v ekipo Red Bull BORA -hansgrohe.

