Mohorič na svetovnem prvenstvu za las brez odličja, naslov van der Poelu

Nizozemec Mathieu van der Poel je na makadamskih cestah v Belgiji osvojil naslov prvaka na SP v makadamu, potem ko je slavil na trasi med mestoma Halle in Leuven, na kateri so kolesarji opravili s 1.150 višinskimi metri in 185 kilometri, od tega je bilo sto neasfaltiranih. Branilec naslova Matej Mohorič je v zaključnem taktičnem sprintu peterice za tretje mesto na koncu osvojil skupno sedmo mesto.

Nizozemec Mathieu van der Poel se je 13 kilometrov pred ciljem odločil za solo skok, po katerem se je z veliko prednostjo pripeljal do naslova svetovnega prvaka. Približno 40 kilometrov pred ciljem je iz vodilne skupine sedmih kolesarjev, v katerih je bil tudi Matej Mohorič, skočil Belgijec Florian Vermeersch, sledil pa mu je lahko le van der Poel, ki se je nato Belgijcu približno 13 kilometrov pred ciljem odpeljal naprej proti zlatemu odličju. Vermeersch je na koncu tako kot lani osvojil srebrno odličje (+1:03), tretje mesto pa je v ciljnem sprintu osvojil njegov rojak Quinten Hermans (+3:47).

Mathieu van der Poel ob prečkanju ciljne črte. Foto: Guliverimage

Van der Poel je postal tretji svetovni prvak po makadamu, potem ko je prva izdaja v Benečiji leta 2022 pripadla Belgijcu Gianniju Vermeerschu, lani pa je prav tako v Benečiji slavil Mohorič. Van der Poel je sicer ob prvi izdaji osvojil bronasto kolajno. V karieri je tako postal svetovni prvak še v tretji različni disciplini. Slavil je na cestni dirki, šestkrat v ciklokrosu in zdaj še po makadamu. "Zame je bil to velik cilj. Lepo je v zbirko dodati še eno majico z mavričastim motivom. Izjemno je sezono končati na tak način," je organizatorjem po dirki dejal van der Poel.

Mathieu van der Poel z zlato odličjem, drugi Florian Vermeersch in tretji Quinten Hermans. Foto: Guliverimage

Mohorič vse do konca v boju za bron

Mohorič se je vse do konca boril za bronasto odličje, v izjemno taktičnem sprintu peterice za tretje mesto je z napadom poskusil kot prvi, a m je zmanjkalo moči in je na koncu osvojil sedmo mesto. Kot sedmi je zaostal 3:48 minute. Drugi slovenski predstavnik Matevž Govekar je osvojil 13. mesto z zaostankom 6:06 minute.

Matej Mohorič je ciljno črto prečkal kot sedmi. Foto: Guliverimage

Lani je sicer Mohorič prepričljivo slavil na drugem SP v makadamu v Benečiji pred že omenjenim Vermeerschom (+0:45) in Britancem Connorjem Swiftom (+3:39). Naslednje svetovno prvenstvo po makadamu bo prihodnje leto v Nici.

Pravila makadamskega kolesarjenja so nekoliko drugačna, mešanica cestnega in gorskega dirkanja. Ob conah za okrepčila so postavljene tudi tehnične cone za popravila oziroma pomoč podporne ekipe. Vsakršna pomoč zunaj con za okrepčila ter tehnično pomoč ni dovoljena, za kar je predvidena diskvalifikacija. Dovoljena pa je pomoč reprezentančnih kolegov na trasi. Kolesarji morajo tekmovanje končati na istem okvirju, kot so preizkušnjo začeli.