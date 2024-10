Tadej Pogačar znova deklasiral konkurenco, Roglič in Evenepoel odstopila

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je po zmagoslavju na svetovnem prvenstvu prejšnji konec tedna v velikem slogu in v mavričasti majici svetovnega prvaka dobil še enodnevno italijansko klasiko Giro dell'Emilia. Pogačar, ki je bil v zadnjih dveh letih drugi, je tako prvič v karieri s skokom slabih 38 km do cilja v deževnem vremenu in težkih razmerah dobil omenjeno preizkušnjo. Primož Roglič in Remco Evenepoel klasike nista dokončala.

Za Tadeja Pogačarja je bila to prva zmaga v mavričasti majici, ki jo je oblekel po slavju na SP preteklo nedeljo v Zürichu. Motiviran po novem odkljukanem cilju v karieri je že na prvi dirki v novem dresu tekmecem odčital novo lekcijo. Napadel je že okoli 38 km pred ciljem oziroma dober kilometer pred prvim prečkanjem vrha slovitega klanca San Luca (2,1 km/9,6 %) nad Bologno.

Tekmecem je ostal boj za drugo mesto, medtem ko je 26-letnik s Klanca dosegel 86. zmago v karieri in prvo v mavričasti majici. Zgolj to sezono je zbral 24 zmag, do konca pa ga čakata še dve italijanski klasiki, v torek dirka treh dolin Vareseja, čez teden dni pa še spomenik po Lombardiji.

Drugo mesto je osvojil Tom Pidcock, ki je zaostal 1:54 minute, tretji pa je bil z enakim časom Davide Piganzoli. Foto: Guliverimage

"To dirko sem poskušal zmagati že nekaj let. Nikoli mi ni povsem uspelo, saj se je vedno našel kdo, ki je bil boljši od mene. Dvakrat sem bil drugi, enkrat pa je nisem končal. Imel sem črno piko na tej dirki," je v izjavi za Val 202 povedal Pogačar. "Posebej po svetovnem prvenstvu, ko sem prišel sem v hotel pred dirko, se je ustvaril nov pritisk s to majico. Želel sem pokazati, da sem je vreden. Kar nekaj sezon se vedno pričakuje zmago, ko grem na dirko. Tudi sam sem začel tako dirkati, z mavričasto majico še sploh," je priznal slovenski as.

Tokrat je s samostojno vožnjo nadzoroval tekmece in bil vselej na varni strani, kot je dodal za Val 202: "Raje se peljem sam, sploh ko so taki pogoji, saj lahko greš svojo linijo, lahko delaš svoje napake in jih popraviš. Če kdo pred tabo naredi kakšno napako v tem vremenu, se lahko hitro posloviš od dirke. Danes sem kar užival sam na cesti."

Za Pogačarjem je kot drugi ciljno črto prečkal Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je zaostal 1:54 minute, tretji pa je bil z enakim časom Davide Piganzoli (Polti Kometa).

Roglič preizkušnje ni končal

Na dirki je nastopil še en slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), a na krožni trasi v Bologni odstopil. Zasavec je sicer po Emiliji zmagal trikrat (2019, 2021, 2023).

Pogačar je doslej trikrat dirkal po Emiliji. Pred tem je bil dvakrat drugi (2022, 2023), lani ga je na vrhu v sprintu ugnal Roglič, predlani pa ga je na tempo strl Španec Enric Mas. Leta 2021 dirke zaradi težav z zdravjem ni končal. Slovenski as je prvi kolesar po letu 1988 in Švicarju Tonyju Romingerju, ki je dirko dobil za več kot minuto. Obenem je postal šele peti kolesar v zgodovini, ki je slavil na svoji prvi dirki v mavričasti majici. Nazadnje je to uspelo Belgijcu Tomu Boonenu leta 2005. Ob obeh je to uspelo še Špancu Abrahamu Olanu (1995), Italijanu Francescu Moserju (1977) in Belgijcu Freddyju Maertensu (1976).

Najboljši tokrat v zelo deževnem vremenu in na spolzkih cestah niso čakali na zadnji krog. Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je kasneje odstopil, je že ob prvem od petih prečkanj San Luce navil ritem, pred vrhom pa je napadel Pogačar in se takoj odpeljal tekmecem. Že do vrha prvega od petih prečkanj San Luce si je nabral 30 sekund naskoka, tri kroge pred koncem pa je ta znašal že 1:10 minute. Prednost je v okolici Bologne le še naraščala in v predzadnjem krogu presegla dve minuti.

Potek Giro dell'Emilia:



ZMAGA! Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v velikem slogu dobil 107. izvedbo italijanske klasike Giro dell'Emilia. To je 24. zmaga v letu 2024 za svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Drugo mesto je osvojil Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je zaostal 1.54, tretje pa z enakim zaostankom Davide Piganzoli (Team Polti Kometa), ki je v zaključnem sprintu ugnal Michaela Woodsa. Tadej Pogacar est seul au monde ✨#GirodellEmilia

pic.twitter.com/pjJjeqJoe7 — QuotidienSport (@Quotidien_Sport) October 5, 2024 Še 1 km: Tik pred koncem je skupina ujela Floriana Lipowitza (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je dolgo časa sam vozil na drugem mestu. Pogačar medtem pelje proti cilju. Še 4 km: Tadej Pogačar se pelje novi veliki zmagi naproti. Še 9 km: Tadej Pogačar se je z veliko prednostjo zapeljal v zadnji krog. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) na drugem mestu zaostaja že več kot dve minuti (2:19). 2:55 pa znaša zaostanek skupine, v kateri so v ospredju Pellizzari, Woods in Pidcock. Še 18,8 km: Pred Tadejem Pogačarjem sta do cilja še dva kroga, zdaj je tretjič prečkal ciljno črto. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) zaostaja 1:42, skupina, v kateri je na repu še vedno tudi Primož Roglič, zaostaja že več kot dve minuti. Remco Evenepoel je medtem odstopil. Abandon of @EvenepoelRemco in #GirodellEmilia. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) October 5, 2024



Še 20 km: Pogačar se pelje proti novi veliki zmagi naproti. Njegova prednost pred Florianom Lipowitzem (Red Bull-BORA-hansgrohe) se je tudi na spustu povišala, zdaj znaša že 1:14, pred skupino že 1:30. Za Lipowitzem najdemo majhno skupino, v kateri so Roglič, Jorgenson in Mas, pa tudi David Gaudu, Thomas Pidcock in Adam Yates. Še 26 km: Pogačar je znova prečkal ciljno črto, pred njim so še trije krogi, njegova prednost je 47 sekund.



Še 28 km: Prednost Pogačarja pred tekmeci znaša že 45 sekund. Iz zasledovalne skupine je skočil Rogličev moštveni kolega Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe). Foto: Guliverimage



Še 30 km: Tadej Pogačar je pravkar na spustu, njegova prednost pred prvimi zasledovalci, kjer je na čelu Matteo Jorgenson (Visma–Lease a Bike), znaša pol minute. V tej skupini je tudi Primož Roglič.



Še 36 km: Pred kolesarji so še štirje krogi. Tadej Pogačar ima približno 20 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Matteom Jorgensonom (Visma–Lease a Bike). Še približno deset sekund za njim je glavnina z Rogličem in Evenepoelom.



Še 37 km: Na čelo se je postavil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki se je odpeljal konkurenci. Skušal mu je slediti le Matteo Jorgenson (Visma–Lease a Bike). #GirodellEmilia 5 subidas al Santuario de San Luca ... y Pogacar ataca en la 1ª, a casi 40 km de meta, con Jorgenson intentando seguir su rueda pero al final teniendo que ceder. 📹 @Eurosport_ES pic.twitter.com/r2vP8DTXuK — PlataformaRC (@PlataformaRC) October 5, 2024 Trenutek, ko se je Pogačar odpeljal tekmecem. Foto: Guliverimage



Še 39 km: Na čelu dirke je vse živahneje, na začetku prvega od petih ciljnih krogov se je na čelo postavil Remco Evenepoel. Takoj za njim sta se postavila Primož Roglič in Tadej Pogačar.



Odločitev o zmagovalcu naj bi padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 km/10,8 %). Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na dirki po Franciji, a zgolj enkrat



Še 46 km: Glavnina je ujela ubežnike.



Še 50 km: Prednost ubežne trojice je vse manjša, zdaj znaša še 22 sekund. Ob pospešku se je močno raztegnila in na delih tudi raztrgala tudi glavnina.



Še 60 km: V ubežni skupini so ostali le še Ganzabal, Thomas in Martinelli. Njihova prednost znaša le še dobro minuto.



Še 68 km: Začel se je vzpon na Montechiaro (3,3 km pri 9,1%). Skupaj z UAE ritem v glavnini narekuje ekipa EF Education-Easy Post, zelo dejavni so tudi kolesarji Lidl-Trek. Prednost ubežnikov hitro kopni, zdaj znaša samo še 1:50.



Še 80 km: Kolesarje pred vzponom na Montechiaro čaka še približno 15 km. Prednost ubežnikov se ves čas giblje okoli slabih štirih minut.



Še 91 km: Ekipa UAE zdaj narekuje ritem v glavnini. Zaostanek za ubežno skupino je znova narasel, zdaj znaša 3:53.



Pogačar in Roglič sta bila pred startom dobro razpoložena. Foto: Guliverimage



Še 104 km: Dirka se je hitro nadaljevala, ubežna peterica je tik pred drugim klancem, so pa ti kolesarji močno popustili. Imajo samo še dve minuti in 45 sekund prednosti pred glavnino s Pogačarjem in Rogličem.



Še 112 km: Ne prav pogost pripetljaj, kolesarji so se ustavili zaradi zapornice na železniški progi. Ubežniki so štiri kilometre pred začetkom drugega vzpona.



Še 116 km: Za kolesarjih je 100 kilometrov. V letošnji sezoni je največ zmag dosegel kolesar, ki je nosil dres s številko 1, kar 172. Na tej dirki ima enico Roglič.



Še 123 km: Na spustu je iz skupine ubežnikov odpadel Peyskens, zdaj še Thomas. Ko bodo v dolini, jih čaka naslednji klanec, Grizzana Morandi (6 km, povprečni naklon 6 odstotkov). Glavnina je zaostanek zmanjšala na pet minut in pol.



Profil trase na Giro dell'Emilia 2024. Foto: Giro dell'Emilia Še 135 km: Prvi na vrhu vzpona Zocca je bil Ander Ganzabal.



Še 146 km: Šest minut in 20 sekund za ubežniki so vzpon na Zocco začeli še kolesarji v glavnini s Pogačarjem in Rogličem. Klanec je dolg 13,5 km in ima povprečni naklon štiri odstotke, najbolj strmi so prvi štirje kilometri.



Še 164 km: Ubežniki imajo že šest minut in pol prednosti. Teren gre počasi navzgor, do začetka prvega klanca (Zocca) pa je še 18 km.



Še 182 km: Beg je uspel, saj ima šesterica že tri minute prednosti. V glavnini vse mirno.



Še 195 km: Šest kolesarjev (Thomas, Peyskens, Gonzalez, Ganzabal, Martinelli in Muñiz) je šlo takoj v beg in si je že privozilo pol minute prednosti.



11.20 - Štart 215-kilomtrske dirke po Emiliji Romanji. Dogajanje spremljamo v živo in na tem mestu zapišemo vse ključne trenutke dirke. Dodaten izziv bo tudi vreme, na štartu dežuje. Kar 62 od 162 kolesarjev na štartu tu nastopa prvič. : Na čelu dirke je vse živahneje, na začetku prvega od petih ciljnih krogov se je na čelo postavil. Takoj za njim sta se postavilainOdločitev o zmagovalcu naj bi padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 km/10,8 %). Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na dirki po Franciji, a zgolj enkrat: Glavnina je ujela ubežnike.: Prednost ubežne trojice je vse manjša, zdaj znaša še 22 sekund. Ob pospešku se je močno raztegnila in na delih tudi raztrgala tudi glavnina.: V ubežni skupini so ostali le še Ganzabal, Thomas in Martinelli. Njihova prednost znaša le še dobro minuto.Začel se je vzpon na Montechiaro (3,3 km pri 9,1%). Skupaj z UAE ritem v glavnini narekuje ekipa EF Education-Easy Post, zelo dejavni so tudi kolesarji Lidl-Trek. Prednost ubežnikov hitro kopni, zdaj znaša samo še 1:50.Kolesarje pred vzponom na Montechiaro čaka še približno 15 km. Prednost ubežnikov se ves čas giblje okoli slabih štirih minut.Ekipa UAE zdaj narekuje ritem v glavnini. Zaostanek za ubežno skupino je znova narasel, zdaj znaša 3:53.Dirka se je hitro nadaljevala, ubežna peterica je tik pred drugim klancem, so pa ti kolesarji močno popustili. Imajo samo še dve minuti in 45 sekund prednosti pred glavnino s Pogačarjem in Rogličem.Ne prav pogost pripetljaj, kolesarji so se ustavili zaradi zapornice na železniški progi. Ubežniki so štiri kilometre pred začetkom drugega vzpona.Za kolesarjih je 100 kilometrov. V letošnji sezoni je največ zmag dosegel kolesar, ki je nosil dres s številko 1, kar 172. Na tej dirki ima enico Roglič.Na spustu je iz skupine ubežnikov odpadel Peyskens, zdaj še Thomas. Ko bodo v dolini, jih čaka naslednji klanec, Grizzana Morandi (6 km, povprečni naklon 6 odstotkov). Glavnina je zaostanek zmanjšala na pet minut in pol.Prvi na vrhu vzpona Zocca je bil Ander Ganzabal.Šest minut in 20 sekund za ubežniki so vzpon na Zocco začeli še kolesarji v glavnini s Pogačarjem in Rogličem. Klanec je dolg 13,5 km in ima povprečni naklon štiri odstotke, najbolj strmi so prvi štirje kilometri.Ubežniki imajo že šest minut in pol prednosti. Teren gre počasi navzgor, do začetka prvega klanca (Zocca) pa je še 18 km.Beg je uspel, saj ima šesterica že tri minute prednosti. V glavnini vse mirno.Šest kolesarjev (Thomas, Peyskens, Gonzalez, Ganzabal, Martinelli in Muñiz) je šlo takoj v beg in si je že privozilo pol minute prednosti.Dogajanje spremljamo v živo in na tem mestu zapišemo vse ključne trenutke dirke. Dodaten izziv bo tudi vreme, na štartu dežuje. Kar 62 od 162 kolesarjev na štartu tu nastopa prvič.

Pred štartom 107. Giro dell'Emilia

Tadej Pogačar prvič v mavričasti majici svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Natanko 215,3 kilometra dolga dirka med Vignolo in San Luco v italijanski pokrajini Emilija Romanja se je začela ob 11.20 in končala dobrih pet ur pozneje. Kolesarje v prvem delu dirke, ki poteka že stosedmič, čakajo trije klanci, a odločitev bo padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 km/10,8 %).

Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na dirki po Franciji, a zgolj enkrat. Tokrat ga bo petkrat, nesporni kralj zadnjih let tam pa je Primož Roglič. 34-letni Zasavec je tam zmagal v letih 2019, 2021 in 2023. Roglič je lani v šprintu navkeber prepričljivo ugnal drugouvrščenega Tadeja Pogačarja, ki je v dozdajšnjih treh poskusih na tej dirki vselej ostal praznih rok. Dvakrat po vrsti je bil drugi, leta 2021 pa preizkušnje zaradi težav z zdravjem ni končal.

Tokrat je na dirko po Emiliji prišel poln samozavesti ter v mavričasti majici, ki si jo je želel vrsto let. "Ta del leta mi je vselej zelo pri srcu, zdaj pa bo ta občutek z mavričasto majico še bolj poseben," je dejal Pogačar. Konkurenca je zelo močna. Ob Pogačarju in Rogliču so na štartni listi tudi Remco Evenepoel, Španec Enric Mas (zmagovalec iz leta 2022), Irec Ben Healy, Kanadčan Michael Woods, Britanec Tom Pidcock, Američan Matteo Jorgenson ...

Na Instagramu vsi gledajo Pogačarja

Kako veliko ime v svetu je Tadej Pogačar, priča naslednji podatek z družabnih omrežij. Na Instagramu si je na profilu njegove ekipe prvi video (reel) Tadeja v mavričasti majici svetovnega prvaka v prvih 20 urah po objavi ogledalo kar 2,8 milijona ljudi. Ima pa tudi več kot 180 tisoč komentarjev. Tudi drugi video pa se bliža milijonu ogledov. Pod prvim mu je komentar dodal sam tekmec Remco Evenepoel: "🌈🌈🔥✨✨."