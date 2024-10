Pogačar v posebni opravi v boj z Rogličem in Evenepoelom

Dirka po 215,3 kilometra dolgi trasi med Vignolo in San Luco se bo začela ob 11.15 in končala dobrih pet ur kasneje. Kolesarje v prvem delu čaka nekaj daljših klancev, a odločitev bo kot vselej padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 kilometra/10,8 odstotka).

Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na Dirki po Franciji, a zgolj enkrat. Tokrat ga bodo petkrat, nesporni kralj zadnjih let tam pa je Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Štiriintridesetletni Zasavec je tam zmagal trikrat (2019, 2021, 2023), večkrat je slavil le Costante Girardengo, in sicer petkrat med letoma 1918 in 1925.

Svoje načrte ima tudi Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Roglič je lani v sprintu navkreber prepričljivo ugnal drugouvrščenega Pogačarja, ki je v dosedanjih treh poskusih na tej dirki vselej ostal praznih rok. Dvakrat zapovrstjo je bil drugi, leta 2021 pa preizkušnje zaradi težav z zdravjem ni končal.

Tokrat na Dirko po Emiliji prihaja poln samozavesti in v mavrični majici, ki si jo je želel vrsto let. "Ta del leta mi je vselej zelo pri srcu, zdaj pa bo ta občutek z mavrično majico še posebnejši," je v izjavi za svoje moštvo dejal Pogačar.

"Kar se je zgodilo v Zürichu, predstavlja uresničitev mojih sanj. Karkoli se bo zgodilo od tu naprej, bo le bonus. Glede na sezono, ki jo imamo za sabo z ekipo, bomo seveda pritiskali do zadnje dirke in skušali obdobje končati na vrhuncu. Konec sezone z italijanskimi klasikami je res lep, prinaša zanimivo dirkanje in skušali se bomo kar najbolje odrezati," je še dodal prvi kolesar svetovne lestvice.

Foto: Giro dell'Emilia

Izjemno močna konkurenca

Konkurenca bo v okolici Bologne zelo močna. Ob Pogačarju in Rogliču so na startni listi tudi Evenepoel (Soudal Quick-Step), Španec Enric Mas (Movistar), ki je pred dvema letoma Pogačarja na San Luco ugnal za 11 sekund, Irec Ben Healy (EF Education-EasyPost), Kanadčan Michael Woods (Israel-Premier Tech), Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) in številni drugi.

Foto: Giro dell'Emilia

Velika večina kolesarjev se bo po Dirki po Emiliji podala v Varese, kjer bo v torek na vrsti preizkušnja po treh dolinah Vareseja, 12. oktobra pa sledi še vrhunec italijanskih enodnevnih klasik z Dirko po Lombardiji.

Na spomeniku odpadajočega listja je Pogačar slavil v zadnjih treh sezonah, z morebitno četrto zmago zapovrstjo pa bi se v tem pogledu izenačil s slovitim domačinom Faustom Coppijem. Ta je slavil v letih 1946, 1947, 1948 in 1949, rekordno peto zmago pa je vknjižil pet let kasneje.

