Kako so bidoni in hitro razmišljanje Jana Tratnika odigrali ključno vlogo pri zmagi Tadeja Pogačarja?

Selektor slovenske moške kolesarske reprezentance Uroš Murn je razkril, kakšno vlogo so pri fantastični zmagi Tadeja Pogačarja na svetovnem prvenstvu v Zürichu odigrali bidoni in kako je Jan Tratnik lahko tako hitro sklepal, kaj se dogaja v ozadju.

Foto: Guliverimage Svetovna prvenstva v cestnem kolesarstvu so posebna ne samo zaradi zahtevnosti in dolžine trase, ampak tudi zaradi dejstva, da kolesarji na dirki nimajo radijskih zvez in so se tako prisiljeni bolj zanesti na lastne občutke ter instinkt in iznajdljivost. Selektor slovenske moške kolesarske reprezentance Uroš Murn je v pogovoru za WielerFlits razkril, kako so se v nedeljo znašli v slovenski reprezentanci. Prvotni načrt je bil, da v beg skušajo spraviti Domna Novaka, Primoža Rogliča ali Jana Tratnika, ki je v nedeljo zaradi svojega hitrega odziva in sklepanja odigral ključno vlogo pri mavričnem zmagoslavju Tadeja Pogačarja.

"Veste, nimamo najmočnejših kolesarjev na svetu, zagotovo pa imamo zelo pametne kolesarje," se je zasmejal Murn, ko je začel razlagati, kaj vse se je dogajalo v ozadju nedeljske dirke. "Jan je na informativni tabli s časovnimi zaostanki opazil, da je prednost ubežne skupine (v kateri je bil tudi Tratnik, op. a) nenadoma začela zelo hitro kopneti. Z dveh minut in pol prednosti se je skrčila na minuto in 20 sekund."

Ker je izkušeni Idrijec takoj začutil, da se v ozadju dogaja nekaj pomembnega, se je hitro pozanimal, kaj se dogaja. "Jan je vprašal motorista, kaj se dogaja, in ta mu je povedal, da se jim iz ozadja približuje Tadej in da je sam," je povedal Murn.

Ko je Tratnik slišal, da se mu približuje reprezentančni kolega, prijatelj in najboljši kolesar na svetu, je takoj upočasnil in tako žrtvoval svoje možnosti za rezultat v ubežni skupini. "Takoj je prenehal vrteti pedala, počakal Tadeja in mu pomagal. To ga dela resničnega šampiona," je dejal Murn.

Informativni bidoni s časovnimi zaostanki in dogajanjem na dirki

A Slovenci so se znašli še na en način. Na okrepnih postajah (na krogih po mestu, ki so jih prevozili sedem, sta bili dve) je spremljevalno osebje na bidone, ki jih je predalo slovenskim kolesarjem, zapisovalo podatke o dogajanju na dirki in časovne zaostanke. Tako so naši tudi brez radijskih zvez zelo dobro vedeli, kaj se dogaja na trasi. Le v zgoraj opisanem primeru informacija do Tratnika ni prišla z bidonom, saj so bili, kot je pojasnil Murn, "prepozni, da bi to iz avta sporočili v naš 'boks'".

Preberite še: