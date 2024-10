Tadej Pogačar je znova obrnil kolesarske smernice na glavo. Njegov nastop na cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu je vnovični dokaz, zakaj je trenutno najboljši kolesar na svetu. Z izjemnim napadom več kot 100 kilometrov pred ciljem je ustvaril zgodovinski trenutek, ki bo za vedno zapisan v anale tega športa. Njegova drznost in pogum, s katerima je že večkrat navdušil, sta tudi tokrat prišla do izraza – vsak drug kolesar bi bil s podobno potezo obsojen na neuspeh. A Pogačar meje nemogočega premika z neizprosno odločnostjo in neomajno samozavestjo.

Kar je Tadeju Pogačarju uspelo v Zürichu, ni zgolj zmaga – to je bil prikaz, kako se dirka na največjih tekmovanjih. A je treba v isti sapi dodati, da lahko le on tako dirka. Njegov napad, ki se je zgodil skoraj 102 kilometra pred ciljem, bi marsikdo označil za tveganje, a je znan po drznosti in pogumu. Pokazal je, da je pripravljen tvegati vse. Njegov opis napada kot "neumnega" se morda sliši skromno, vendar je vztrajnost kljub trenutkom dvoma tista, ki ga loči od drugih kolesarjev. Če bi se kdo drug od favoritov lotil napada na takšen način, bi bil obsojen na propad. To je dejstvo in tega so se zavedali vsi, tudi Remco Evenepoel in Mathieu van der Poel, ki sta se ob njegovi potezi le spogledala in si mislila svoje. Tudi da gre za samomorilski napad. Potezo, ki ga bo stala naslova svetovnega prvaka.

Pogačar izžareva izjemno samozavest, ki presega zgolj fizično pripravljenost. Njegova mentalna moč je osupljiva. Zdi se, da se napaja iz visokih pričakovanj in pritiska, ki bi marsikaterega drugega kolesarja zlomil. Namesto da bi ga teža takšnih ciljev obremenila, je pokazal, da je pripravljen sprejeti najtežje izzive in jih premagati z eleganco in prepričljivostjo, ki ju redko vidimo. Na način, ki ga v modernem kolesarstvu ni.

Foto: Guliverimage

Njegova samozavest ni zgolj prazna samozavest. Pogačar se zaveda svoje moči, a prav tako ve, da je kolesarstvo šport, ki ne odpušča napak. Ta kombinacija zaupanja vase, premišljenega pristopa in izjemnega občutka za prebiranje tekmecev ter dirkanja je tisto, kar ga dela posebnega, edinstvenega. Nikoli ni samozadosten, a hkrati verjame, da lahko doseže vse, kar si zastavi – in to je večkrat spet dokazal tudi letos.

Velik del zaslug za to zgodovinsko zmago za slovensko kolesarstvo in zanj gre tudi celotni slovenski ekipi. Slovenski reprezentanti so delovali kot dobro utečen stroj, kjer je vsak odigral svojo vlogo in postavili kamenček v mozaik. Novinec Matic Žumer se je odlično izkazal na velikem odru, prav tako Jaka Primožič in Matevž Govekar, Luka Mezgec je navijal tempo na ravnini, Domen Novak v klanec, Primož Roglič je bil s svojim hitrejšim tempom uvertura v Pogačarjev skok, Jan Tratnik pa v svojem prepoznavnem slogu "marljive mravlje" poskrbel za ključne trenutke pri vzpostavljanju Tadejeve prednosti pred glavnino s favoriti.

Slovenski šampion je uresničil še ene sanje in postal svetovni prvak. Foto: Guliverimage

Zmaga na svetovnem prvenstvu je le krona Pogačarjeve izjemne sezone. S 23 zmagami v letu 2024 in osvojenimi največjimi dirkami, vključno z Girom, Tourom, spomenikom Liege-Bastogne-Liege, izjemnim napadom 80 km pred ciljem na Strade Bianche … in zdaj svetovnim prvenstvom, je vpisan med največje v zgodovini tega športa. Skupaj z Eddyjem Merckxom in Stephenom Rochom se lahko pohvali, da je osvojil tako imenovano trojno krono kolesarstva (Tour de France, Giro d'Italia in naslov svetovnega prvaka). Dosežek, ki le še utrjuje njegov status med legendami.

Pogačarjeva sezona pa še ni končana. Pred njim so še italijanske klasike, kjer bo imel priložnost povečati svojo že tako bogato bero zmag. Zlasti njegova Dirka po Lombardiji. In kaj bo lepšega kot to, da bo od zdaj naprej kolesaril v mavričasti majici, simbolu svetovnega prvaka, kar bo le še poudarilo njegov status kolesarskega šampiona.

Leto 2024 je leto Pogačarja – in zdi se, da nas bo ta neverjetni športnik navduševal in hkrati presenečal s svojimi drznimi potezami še dolgo.