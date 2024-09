"Težko opišem, ampak Urška je res velik, velik del mojega življenja. Ogromno žrtvuje za mojo kariero, čeprav sama tega ne bi nikoli priznala. Zelo sem srečen, da imam ob sebi osebo, kot je ona," je v pogovoru za Eurosport pomen Urške Žigart v svojem življenju izpostavil Tadej Pogačar, ki je v nedeljo z naslovom svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu osvojil t. i. trojno krono, poseben dosežek v svetu poklicnega kolesarstva, ki vključuje zmago na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu v eni sezoni.

Tadej Pogačar o svoji življenjski sopotnici Urški Žigart:

To je pred njim uspelo le dvema kolesarjema, Eddyju Merckxu, ki je leta 1974 po zmagi na Giru in Touru osvojil svetovno prvenstvo v Montrealu, in Ircu Stephenu Rocheju, ki je leta 1987 po zmagi na Giru in Touru v Beljaku odšprintal do mavrične majice. V ženski konkurenci se s trojno krono lahko pohvali le nekdanja kolesarka Annemiek van Vleuten, ki je leta 2022 zmagala na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu ter za nameček še na Vuelti, a je ob tem treba izpostaviti, da so grand touri kolesark krajši kot grand touri kolesarskih kolegov.

