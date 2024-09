"Tadej Pogačar je edini, ki je sposoben izpeljati kaj takšnega"

Kaj sploh reči po še eni naravnost neverjetni predstavi najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, ki je v nedeljo v Zürichu po osupljivem stokilometrskem napadu kot prvi Slovenec oblekel mavrično majico svetovnega prvaka?

"Ni kaj dosti komentirati, dokazal je, da je razred zase," se je ob našem vprašanju smejalo tudi nekdanjemu profesionalcu Kristijanu Korenu, ki nam je priznal, da je prvič po zelo dolgem času lahko spremljal svetovno prvenstvo kot ljubitelj in navijač. "Tadej je to dokazoval skozi celotno sezono in zdaj med svoje dosežke dodal še naslov svetovnega prvaka," še pravi 37-letni Ajdovec.

Slovensko veselje po naslovu svetovnega prvaka:

"Tudi sam sem si rekel, da je to malo prehitro"

Kristijan Koren: Tudi sam sem si rekel, da je to malo prehitro. Foto: Vid Ponikvar Dirka je bila zanimiva vse od starta, še posebej pa zadnjih sto kilometrov, ko si je marsikateri Pogačarjev navijač pogrizel nohte, a je slovenski as tudi zadnjih 50 kilometrov zahtevne, 273,9 kilometra dolge cestne dirke, ko je v vodstvu vozil čisto sam, ohranil prednost pred močnimi zasledovalci. Stokilometrski napad je navdušil tudi Korena, čeprav je bil sprva tudi sam zaskrbljen, priznava.

"Marsikdo je pomislil, da je napadel prezgodaj in tudi sam sem si rekel, da je to malo prehitro. Ampak je imel Tadej očitno vse izračunano in … V zadnjih 20, 15 kilometrih smo vsi trepetali, ali mu bo uspelo ohraniti tistih 35, 40 sekund prednosti. Vedel sem, da ko bo prišel v zadnjih deset kilometrov, bodo zadaj že taktizirali v boju za preostala mesta in bo njegova prednost spet narasla. In tako se je tudi zgodilo. Lahko mu samo čestitam. Kapa dol! Celotna slovenska reprezentanca je naredila svoje. Vsakemu čestitam. Janu Tratniku, ki je Pogija počakal, ko je izvedel, da je ta napadel, pa Domna Novaka, ki je diktiral ritem v glavnini pred tem. Vsem."

"Ostal je sam in niti ni imel druge izbire, kot da nadaljuje"

Slovenska reprezentanca je na prvenstvo prišla z jasnim ciljem, osvojiti mavrično majico. Zato je bil pritisk na naše kolesarje in predvsem Tadeja Pogačarja orjaški. "A naši kolesarji bolje ne bi mogli opraviti, na koncu pa je Tadej vse izpeljal, kot je treba," pravi Koren. A tako dolg napad ni bil načrtovan, tudi Pogačar sam je v cilju priznal, da je bila poteza ena velika, a krasna "neumnost". Pogačar vselej dirka instinktivno, tudi v njegovem klubu UAE Emirates se njegovi kolegi večkrat pošalijo, kako se pred dirko v avtobusu vse zmenijo, nato pa Pogačar na dirki naredi vse po svoje.

Pogačar je napadel sto kilometrov pred ciljem. Foto: Guliverimage

"Res je, na tej dirki se je zgodil trenutek, ko je Tadej ravno prišel na čelo glavnine, najbrž na izmeno, bili so v klancu, pa je morda le poskušal malce preizkusiti svoje noge, a se je odpeljal in kar naenkrat ostal sam," se je odločilnega trenutka dobrih sto kilometrov pred ciljem dirke spomnil Koren. "Niti ni imel druge izbire, kot da nadaljuje. A pred njim je bilo še sto kilometrov in verjamem, da v tistem trenutku sam še ni razmišljal o tem, kaj vse ga čaka. Je pa bil spredaj še Jan Tratnik, ki je bil obveščen, da za njim prihaja Tadej, ga je počakal in ga preselil naprej." Tratnik se je izkazal za ključnega pomočnika, Pogačarja je potegnil do prvotne ubežne skupine, nato s tempom razbil še to, dokler ni porabil še zadnjega atoma moči, Pogačarju pa je nato nekaj kilometrov v vodstvu družbo delal le še klubski kolega iz UAE Emirates Pavel Sivakov, ki pa se je tudi vdal dobrih 50 kilometrov pred ciljem.

"Ko so naši 'dvignili zadnjice', so jih morali tudi drugi."

Jan Tratnik je opravil izvrstno delo. Foto: Guliverimage "Tadej, kakršen kralj je, je edini nekaj takšnega sposoben izpeljati do konca. Res je bilo zadnjih 30 kilometrov nervoznih, spraševali smo se, kako bodo dirkali kolesarji za njim. Bodo sodelovali? Ampak sam sem malo preračunaval in opazil, da je bil tam vsak sam, brez pomočnikov, in vsak je dirkal nekako s figo v žepu. Na trenutke je malo več vlekel Remco, nato Van der Poel, vse skupaj pa je šlo nam v korist in Tadej se je zasluženo veselil," je pomanjkanje sloge pri Pogačarjevih zasledovalcih izpostavil Koren.

Pogačar ima za seboj zgodovinsko sezono, v kateri se je s t. i. "trojno krono" kolesarstva, zmagami na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu, vpisal med nesmrtne. Odlično je dirkal celo sezono, vse od Strade Bianche naprej, odlično formo pred prvenstvom pa potrdil tudi na veliki nagradi Montreala pred slabima dvema tednoma. "Neverjetno je, da. Tudi zato so prav vsi vedeli, da bo dirko v Zürichu krojila reprezentanca Slovenije, in vsi so čakali na poteze naših kolesarjev. Ko so naši 'dvignili zadnjice', so jih morali tudi drugi. Naša ekipa je naredila vse. Malo sem se celo bal, da se bodo naši kolesarji prehitro splašili in bo Pogi ostal sam, ampak je na koncu prav on naredil to selekcijo, da je ostal sam," se je še smejalo Korenu.

Ekipa je odlično reagirala po napadu Avstralca Jaya Vina, Tratnik se je pridružil močni skupini, nato pa je imela slovenska reprezentanca več taktičnih možnosti. "Logično je bilo, da Jan v skupini ne bo menjal, z njim pa smo imeli spredaj tekmovalca, ki bo lahko v pomoč komurkoli že, bodisi Tadeju ali Primožu, če se odločita napasti. Bolje ne bi mogli opraviti. Videlo se je, da imamo najmočnejšo reprezentanco in vse delo je bilo poplačano s to zlato medaljo," je še zaključil naš sogovornik.

