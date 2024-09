Ni ga bilo v karavani, ki se ne bi čudil potezi Tadeja Pogačarja na svetovnem prvenstvu v Zürichu, kjer je v velikem slogu prikolesaril do zlate medalje na cestni preizkušnji. Dobrih sto kilometrov pred ciljem se je odločil za skok iz glavnine in se odpeljal vsem favoritom, ki ga niso več mogli dohiteli. Na koncu so ga vsi hvalili, ob potezi pa so se sprva čudili.

"Če povem po resnici, nisem pričakoval, da bo napadel tako zgodaj. Mislim sem, da je to samomorilski poizkus. Ko sva se z Mathieuom van der Poelom spogledala, sva mislila, da je to nora poteza. A je imel Tadej spredaj močnega moštvenega kolega (Jan Tratnik, op. a.). Neverjetno je, da mu je uspelo ostati spredaj, saj tudi mi zadaj nismo le sedeli. Ni več kaj dodati," je sprva o Tadeju Pogačarju povedal Remco Evenepoel.

"Zasluži si nositi mavrično majico"

In nato še nadaljeval s hvalami na račun slovenskega šampiona: "To je neverjetno. Najboljši kolesar leta je in edini, ki si zasluži nositi mavrično majico. Posebno in unikatno, da je napadel 100 kilometrov pred ciljem in da se mu nismo mogli približati. Ampak nisem mogel nič več narediti. Od četrtega ali petega kroga naprej je šlo v rdeče in sem umiral vsak krog. Izjemno težko je bilo. Prišel sem po mavrično majico, a tega ni bilo zapisano v kartah. Tadej je bil enostavno izjemen."

Zmagovalna trojka: Ben O'Connor, Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel (od leve proti desni). Foto: Guliverimage

"Kaj naj povem. Noro. Mislim, da ni nihče pričakoval, da bo napadel 100 kilometrov pred ciljem," se je smejalo Benu Healyju.

"Resnično sem mislil, da je možnosti o naslovu zapravil"

In kaj je rekel bronasti Mathieu van der Poel? "Videl sem, kako se je odpeljal naprej. Resnično sem mislil, da je s tem skokom možnosti o naslovu zapravil. A se je izkazalo, da ni bilo tako," se je zasmejal Nizozemec, ki je v ciljnem šprintu prišel do bronastega odličja, medtem ko je bil presenetljivo srebrn Ben O'Connor, ki je presenetil zmedo v zasledovalni skupini.

Tadej Pogačar je v velikem slogu prikolesaril do naslova svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

"Ko je napadel, sem bil že izven dirke. Nihče ni pričakoval, da se bo kaj takega zgodilo. To, kar je naredil, je nekaj neverjetnega. Daleč je bilo od cilja. A so imeli kolesarji že 200 km za seboj. Morda je videl, da je kdo trpel, ali pa se je počutil odlično. Če misli, da je najboljši na dirki, kar običajno je, naredi vsem težko delo. Celotna slovenska ekipa je opravila težko delo že na začetku, saj so narekovali tempo. Bolelo je," pa je za slovenske medija na prizorišču svetovnega prvenstva povedal Kanadčan Dereck Gee, ki je predčasno zaključil dirko.