Tadej Pogačar z novo mojstrovino spisal zgodovino!

Tadej Pogačar je postal prvi Slovenec, ki je osvojil mavrično majico, odločilen napad je v glavnini sprožil neverjetnih sto kilometrov pred ciljem naporne preizkušnje, se nato s pomočjo izjemnega Idrijčana Jana Tratnika prebil na čelo ubežne skupine, nato pa stopnjeval ritem, se nekaj časa v vodstvu vozil z moštvenim kolegom iz ekipe UAE Emirates Pavlom Sivakovom, zadnjih 50 kilometrov pa ostal čisto sam. In zdržal.

"Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Po takšni sezoni sem si sam naložil velik pritisk in tudi na ekipo, na to dirko smo prišli po zmago. Izšlo se je. Bil je nevarne napad, na katerega je bilo treba odgovoriti. Morda je bil moj napad neumen, ampak je bil k sreči z menoj Jan. To seveda ni bil naš načrt. Načrt je bil, da nadzorujemo dogajanje, a se je razvilo, kot se je. Ne vem, kaj sem mislil," je v cilju povedal novi svetovni prvak.

Foto: Reuters

Slovenska ekipa se je danes odrezala izjemno, z dirko opravila taktično brezhibno, v glavnini je za selekcijo skrbel Domen Novak, Jan Tratnik je pravočasno reagiral, ko se je 125 kilometrov pred ciljem iz glavnine odpeljala nevarna skupina, nato pa je počakal Pogačarja, ko je ta sprožil svoj epski pohod proti zlatu.

"Svetovnega prvenstva nikoli do zdaj nisem postavil za osrednji cilj sezone, tokrat pa. Za menoj je popolno leto. Brez pomoči kolegov, pa bi bilo to nemogoče, super ponosen sem na našo reprezentanco," je v prvi izjavi prirediteljem prvenstva še povedal slovenski junak.

🎶 The Slovenian Anthem Plays, and Pogačar Stands Victorious! 🇸🇮🥇 The moment the Slovenian anthem filled the air as Tadej Pogačar took the podium as the Men’s Elite Road World Champion 🌈 is one we’ll never forget. @TamauPogi #ifeelslovenia pic.twitter.com/3Sy898cMfi

Do zdaj so zmage na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu v eni sezoni zmogli samo belgijska legenda Eddy Merckx leta 1974, irski šampion Stephen Roche leta 1987 ter Nizozemka Annemiek Van Vleuten leta 2022 kot prva ženska.

Results powered by FirstCycling.com

Cestna dirka na SP:

Cilj: Tadej Pogačar je svetovni prvak!

HISTORIC 👑👑👑



Men Elite UCI World Champion 🌈 for Tadej Pogačar,#Zurich2024 pic.twitter.com/TGJ4CLoiO1 — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2024

3 km do cilja: Tadej Pogačar se pelje zgodovinskemu dosežku naproti.

10 km do cilja - to je popolna bitka na izčrpavanje, tudi Pogačarjevi zasledovalci so na koncu z močmi, slovenski super šampion je spet malce povečal prednost in se pelje zgodovinskemu naslovu svetovnega prvaka naproti. Ban der Poel je na predzadnjem klancu napornega dne spet napadel in pobegnil Evenepoelu, z njim pa sta se odpeljala Skujinš in Hirschi. Razlike pa so majhne, boj za odličja je še odprt.

14 km do cilja - Pogačar vzdržuje 40 sekund prednosti.

17 km do cilja - Pogačarjeva prednost je skopnela na 39 sekund, za njim se je izoblikovala močna skupina zasledovalcev, Helayju in Skujišu so se namreč pridružili še Mas, Hirschi, Evenepoel, Van der Poel in O'Connor. Obeta se nam napet zaključek dirke.

20 km do cilja - tudi Pogačar je že povsem izčrpan, proti Skujinšu in Healyju je nekaj malega izgubil, vozi 49 sekund pred njima, Hirschiju pa se je pridružil Enric Mas in udaj skupaj lovita irsko-latvijski dvojec.

24 km do cilja - Pogačar ohranja minuto prednosti pred vidno izmučenima Healyjem in Skujinšem, iz skupine z Evenepoelom in Van der Poelom pa je zdaj v boj za odličje skočil še domači junak Marc Hirschi.

27 km do cilja - Tadej Pogačar v zadnji krog vstopa z več kot minuto prednosti pred Skujinšem in Healyjem, ta pa imata dobrih 20 sekund prednosti skupino z Evenepoelom in Van der Poelom.

39 km do cilja - Pogačar ima zdaj 57 sekund prednosti pred irsko-latvijskim dvojcem, za njim zdaj vozi tudi spremljevalno vozilo slovenske reprezentance, zato ima na volj okrepčila.

He misses the feed, puts his hand up! 🙋‍♂️



The 🇸🇮 team car comes up to give @TamauPogi some gels. He has 0:54 on Chase 1️⃣



Ben Healy 🇮🇪 and Toms Skujiņš 🇱🇻 helping each other out but not making any dent, same with Chase 2️⃣.#Zurich2024 pic.twitter.com/H9BvKJJ6tP — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2024

45 km do cilja - Tadej Pogačar počasi povečuje prednost pred zasledovalci, zdaj vozi 52 sekund pred Healyjem in Skujinšem, pa 1:19 pred Van der Poelom in Onleyjem, pred Evenepoelovo skupino pa ima že 1:28 prednosti.

49 km do cilja - zdaj dirka vsak zase, Pogačar vozu 40 sekund pred Healyjem in Skujinšem, pa minuto pred Van der Poelom in Onleyjem, skupina z Evenepoelom zaostaja 1:20 za Slovencem.

52 km do cilja – Sivakov je na klancu popustil Tadej Pogačar je ostal sam v vodstvu. Onely, Healy in Skujinš so se čelu dirke približali na 38 sekund, Van der Poel je nekoliko ušel Evenepoelu, a vozi 52 sekund za Pogačarjem.

57 km do cilja - Ben Healy, Oscar Onely in Toms Skujinš so se malce odlepili skupini favoritov in se podali v lov za Pogačarjem in Sivakovom. Ta pa ohranjata 40 sekund prednosti.

61 km do cilja - na spustu se je na čelo zasledovalne skupine vrnil Remco Evenepoel, skupaj z Van der Poelom, Hirschijem, Jorgensonom, Healyjem, Hindleyjem, Mollemo, Masom, O'Connorjem in še nekaterimi lovijo vodilno slovensko-francosko dvojico. Rogliča ni več v tej prvi skupini zasledovalcev. Pogačar in Sivakov pa še kar vzdržujeta dobrih 40 sekund prednosti.

64 km do cilja - v skupini zasledovalcev je silovit napad sprožil še vedno aktualni svetovni prvak iz Glasgowa Mathieu van der Poel, a se mu ni uspelo otresti konkurentov, malce pa je zaostal Remco Evenepoel. Pogačar in Sivakov ohranjata dobrih 40 sekund prednosti.

69 km do cilja - moštvena kolega iz UAE Emirarates Sivakov in Pogačar v ospredju sodelujeta, medtem je v razredčeni glavnini več zmede, tam se vrstijo napadi, ki ne vodijo nikamor. Vodilna dvojica vozi dobrih 40 sekund pred zasledovalci.

73 km do cilja - Pogačar in Sivakov sta prednost pred močno razredčeno glavnino, v kateri še vztraja tudi Primož Roglič, povečala na 50 sekund, nato se je zbudil Remco Evenepoel in sprožil napad, ki ga je nevtraliziral Mathieu van der Poel. Nato je skočil še Ben Healy, za njim Matteo Jorgenson ...

76 km do cilja - s Pogačarjem se je v vodstvo odpeljal še Pavel Sivakov, dvojica pa ima dobrih 20 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci in dobrih 30 pred glavnino.

79 km do cilja - Jan Tratnik je omagal, Tadej Pogačar pa se je zapodil v klanec in razredčil vodilno skupino. Glavnina,. na čelu katere sodelujejo Belgijci in Nizozemci, se je vodilnim približala na dobre pol minute.

83 km do cilja - Belgijci garajo na čelu glavnine in so se vodilni skupini s Pogačarjem in Tratnikom približali na 45 sekund.

87 km do cilja - Pogačar je sprožil še en napad v ubežni skupini, a nato le počakal sotekmovalce. Tratnik spet diktira tempo na čelu dirke.

91 km do cilja - Pogačar in Tratnik sta ujela vodilno skupino, ki vozi 58 sekund pred glavnino, Idrijčan pa se je takoj postavil na čelo skupine in pospešil tempo. Na čelo glavnine se je postavila belgijska reprezentanca, ki poskuša dvakratnega olimpijskega prvaka Remca Evenepoela spet vrniti v igro za mavrično majico.

96 km cilja - Pogačar se je otresel Bagiolija, reprezentančnega kolega pa je počakal Jan Tratnik in dvojica zdaj skupaj lovi vodilno skupino, ki ima vsega 35 sekund prednosti. Glavnina zaostaja 1:23 za čelom dirke.

Foto: Guliverimage

99 km do cilja - s Pogačarjem se je glavnini odpeljal še Italijan Andrea Bagioli, dvojica si je hitro privozila dobrih 20 sekund prednosti, vodilni štirinajsterici pa se je približala na manj kot minuto.

100 km do cilja - na čelo glavnine se je začasno prebil Primož Roglič, nato je skočil Tadej Pogačar!

#Zurich2024 🇨🇭 - 🏁 97 KM



🇸🇮 Tadej Pogacar is torturing the pedals and all his competitors. 🇮🇹 Bagioli dropped.#DomestiqueLive pic.twitter.com/nXR9DA2lZr — Domestique (@Domestique___) September 29, 2024

102 km do cilja - Domen Novak je navil hud tempo na najstrmejšem delu klanca, pa nato nadzoroval še napad iz glavnine, ubežniki s Tratnikom imajo še 1:45 prednosti. Tadej Pogačar in Primož Roglič se vozita v ospredju glavnine, Govekar je na klancu popustil.

105 km do cilja - Tratnikova skupina je ujela prvotnih šest ubežnikov, močna štirinajsterica ima zdaj 2:40 prednosti pred glavnino. Na čelu te so bili kratek čas Španci, na klancu pa so diktiranje tempa spet prevzeli Slovenci, z Domnom Novakom na čelu.

108 km do cilja - kolesarji so četrtič prečkali ciljno črto v Zürichu, Tratnikova skupina je le še 15 sekund za vodilno šesterico, ta pa 3:15 pred glavnino.

115 km do cilja - dogajanje se je spet malce umirilo, Tratnik in De Plus v skupini napadalcev ne sodelujeta pri menjavah, zato se ta le počasi približuje vodilni šesterici, ki ima še 50 sekund prednosti. Glavnina pa vozi 3:40 za čelom dirke. Luka Mezgec je medtem zavil v bokse in končal z dirko.

Pogačar se zaveda, da bo težko

"Trasa je zelo, zelo zahtevna in mi morda ni povsem pisana na kožo, zagotovo pa veliko bolj kot lanska," je za TV Slovenija pred dirko povedal Tadej Pogačar. "Na svetovnih prvenstvih je dolg napad zelo težak, dirka je izjemno dolga, ne moreš se odločiti, da boš napadel po 50 kilometrih, odvisno je od energije, ki jo privarčuješ," je še dodal prvi favorit za zmago. "Pomembno je, da delujemo čim bolj homogeno in damo res svoj maksimum. Na vse pa nimamo vpliva, bomo videli, kako se bodo stvari razvijale," pa je povedal Primož Roglič.

124 km do cilja - nekaj prednosti pred glavnino so si privozili Vine, Tratnik, pa Belgijec Laurens de Plus, Italijan Mattia Cattaneo, Danec Magnus Cort Nielsen, Francoz Pavel Sivakov, Britanec Stephen Williams, Američan Kevin Vermaerke, Norvežan Johannes Staune-Mittet in Nemec Florian Lipowitz. V glavni zdaj tempo diktira reprezentanca Nizozemske.

Vodilna šesterica ima zdaj 1:40 prednosti pred zasledovalno skupino in 2:10 pred glavnino.

127 km do cilja - spet združena glavnina je Castrilla hitro ujela, nato je skočil Avstralec Jay Vine. Z njim je odšlo še nekaj kolesarjev, med njimi je tudi Jan Tratnik.

🚴🇨🇭 | Daar gaan we! De eerste man die het probeert? Jay Vine! #Zurich2024



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/LpUtZsmrcr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 29, 2024

130 km do cilja - na klancu je v glavnini napadel Španec Castrillo, Slovenci mirno ga lovijo, le Govekar težko sledi hudemu tempu. Glavnina je razpadla na dva dela, prednost ubežnikov pa je spet padla na tri minute.

136 km do cilja - v glavnini se je dogajanje malce umirilo, ko se je na čelo postavila slovenska vrsta in prednost ubežne šesterice je spet poskočila na štiri minute. Tudi Belgijci za zdaj ne pritiskajo več tako silovito.

150 km do cilja - prednost ubežnikov še naprej kopni in je zdaj padla pod tri minute.

Dirko je zaradi slabega počutja predčasno sklenil še Portugalec Joao Almeida.

165 km do cilja - narekovanje ritma v glavnini so prevzeli člani belgijske reprezentance na čelu z Victorjem Campenaertsem, ki so močno navili ritem in prednost ubežne skupine stopili na manj kot štiri minute.

178 km do cilja - zgodil sta se zgodila nova odstopa, potem ko je preizkušnjo že končal Španec Mikel Landa, ki je že v petek sicer potarnal, da se ne počuti povsem nared, tokrat pa se je znašel na tleh. Predčasno je dirko končal tudi Danec Mattias Skjelmose, ki je že pred začetkom preizkušnje dejal, da ima težave s hrbtom.

V vodstvu je sicer še vedno šesterica kolesarjev, ki ima dobrih pet minut prednosti pred glavnino, kjer so v ospredju ves čas kolesarji slovenske reprezentance.

188 km do cilja - prednost vodilne šesterice pred glavnino je ob začetku vožnje sedmih krogov okoli Züricha narasla na na 5:40.

Teammates, Primož Roglič and Tadej Pogačar riding side by side as we hit the 2️⃣0️⃣0️⃣km to go mark!



Will 🇸🇮 come out on top today @zurich2024.#Zurich2024 pic.twitter.com/WklxxwFkyE — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2024

205 km do cilja - šesterica v begu - Silvan Dillier (Švica), Tobias Foss (Norveška), Simon Geschke (Nemčija), Rui Filipe Alves Oliveira (Portugalska), Luc Wirtgen (Luksemburg) in Piotr Pekala (Poljska) ima 4:40 prednosti pred glavnino z vsemi Slovenci. Trasa bo kolesarje zdaj peljala na vzpon vse do začetka vožnje sedmih krogov okoli Züricha.

214 km do cilja - Po poročanju radia dirke, je Francoz Julian Alaphilippe padel in že končal z dirko, utrpel naj bi izpah rame, odpeljali so ga v bolnišnico.

219 km do cilja - v glavnini je prišlo do grdega padca, na tleh se je znašel Španec Pello Bilbao, ki je po nekaj trenutkih le vstal, dobil novo kolo in nadaljuje s preizkušnjo. Medtem ima ubežna šesterica že več kot tri minute in pol prednosti pred glavnino, kjer ritem trenutno narekujeta Luka Mezgec in Matic Žumer.

💥 No es el mejor comienzo para el equipo español



😥 Pello Bilbao es atendido tras darse un buen costalazo y está por ver si puede reincoporarse a la carrera.



❌ Abandono de Alaphilippe, que se ha dislocado el hombro en una caída. #Zurich2024 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/cPmDZ7GxSt — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 29, 2024

The team of the top favourite, Slovenia comes to the front of the peloton and starts pulling with 220 km to go. No, the breakaway won't get a big gap today... #Zurich2024 pic.twitter.com/4P03QpGcly — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 29, 2024

228 km do cilja - kolesarji so opravili s krajšim vzponom na Kyburg (1,2 km pri 12 %), v vodstvu je zdaj šesterica kolesarjev Silvan Dillier (Švica), Tobias Foss (Norveška), Simon Geschke (Nemčija), Rui Filipe Alves Oliveira (Portugalska), Luc Wirtgen (Luksemburg) in Piotr Pekala (Poljska), ki ima slabo minuto prednosti pred prvo zasledovalno skupino in 2:10 pred glavnino, kjer je v ospredju dogajanja slovenska reprezentanca.

232 km do cilja - v begu je zdaj peterica kolesarjev Silvan Dillier (Švica), Luc Wirtgen (Luksemburg), Piotr Pekala (Poljska), Ivo Emanuel Alves Oliveira (Portugalska) in Tobias Foss (Norveška), ki ima približno 15 sekund prednosti pred trojico kolesarjev - Simon Geschke (Nemčija), Markus Pajur (Estonija) in Roberto Carlos Gonzalez (Panama), glavnina tudi z vsemi Slovenci zaostaja 2:28.

241 km do cilja - glavnina je ujela ubežno skupino, tako da so kolesarji po 30 km dirkanja še vedno skupaj.

250 km do cilja - v ospredju se je izoblikovala skupina približno 20 kolesarjev, med njimi tudi nekateri, ki bi lahko danes računali na vidnejšo uvrstitev, tudi zato se je v beg podal Luka Mezgec.

267 km do cilja - nekaj kolesarjev je že poskusilo s pobegi, a zaenkrat še brez uspeha. Še posebej dejavni so člani poljske reprezentance.

10.30 - kolesarji na čelu s slovensko osmerico so se v Winterthurju podali na 273,9 kilometra dolgo preizkušnjo, ki bo odločila, kdo bo novi svetovni prvak, ki bo oblekel mavrično majico. V Zürichu je jasno vreme z nekaj oblaki.

Še pred začetkom so se vsi kolesarji na startu z minuto molka poklonili preminuli mladi švicarski kolesarki Muriel Furrer. Ni manjkalo niti solz, še posebej pretreseni so bili člani švicarske reprezentance.

Minuta molka v spomin na Muriel Furrer. Foto: Guliverimage